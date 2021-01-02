Фонд кино назвал самые успешные в России фильмы за 2020 год

Фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, а также «Джентльмены» Гая Ричи стали самыми успешными в российском кинопрокате в 2020 году.

«Рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года возглавляет комедия режиссёра Клима Шипенко «Холоп», фильм был выпущен в прокат в конце 2019 года, но основной объём кассовых сборов фильма пришёлся на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым успешным иностранным фильмом стал «Джентльмены» режиссёра Гая Ричи, собравший в прокате 1,224 млрд рублей. Кроме того, эту ленту посмотрели 4 млн зрителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 30 кинотеатров Московской области смогут получить субсидии от государства.