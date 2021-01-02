Фонд кино назвал самые успешные в России фильмы за 2020 год

Короткая ссылка
Фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, а также «Джентльмены» Гая Ричи стали самыми успешными в российском кинопрокате в 2020 году.
Фонд кино назвал самые успешные в России фильмы за 2020 год
  • © Централ Партнершип

«Рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года возглавляет комедия режиссёра Клима Шипенко «Холоп», фильм был выпущен в прокат в конце 2019 года, но основной объём кассовых сборов фильма пришёлся на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым успешным иностранным фильмом стал «Джентльмены» режиссёра Гая Ричи, собравший в прокате 1,224 млрд рублей. Кроме того, эту ленту посмотрели 4 млн зрителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 30 кинотеатров Московской области смогут получить субсидии от государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить