Шпрот или шпротов: тест RT об ошибках в образовании множественных форм существительных

Тест RT об ошибках в образовании множественных форм существит

Имя существительное многим ошибочно кажется самой простой частью речи. При этом часто вызывает трудности множественное число, особенно родительный падеж. Как правильно: «три качели» или «трое качелей», «банка шпротов» или «шпрот»? Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы разбираетесь в этой теме.

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