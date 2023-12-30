Альтернативный славянский мир и современный Раскольников: «Киберслав», «Этерна» и другие ожидаемые сериалы 2024 года

Новый, 2024 год богат на экранизации. Зрителям представят современный взгляд на роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», детальную историю «Этерны» — фэнтези-мира Веры Камши, а также перенесённые в российскую действительность события книги израильского писателя Майка Омера «Внутри убийцы». Кроме того, к просмотру станут доступны анимационный проект «Киберслав», основанный на славянском фольклоре, и сериальное продолжение франшизы «Последний богатырь» — «Наследие». Об этих и о других картинах — в материале RT.

«Киберслав» («Кинопоиск»)

Богатырский эпос, работа над которым ведётся уже более семи лет, основан на русском фольклоре, однако действие будет разворачиваться в альтернативном славянском мире, где герои сражаются с помощью высокотехнологичных приспособлений, например стреляющего лазером оружия в виде креста или взрывного устройства, превращающегося в матрёшку.

По сюжету отважный молодец Киберслав, служитель хранителя загадочного Источника, который питает своей энергией различные устройства и механизмы, охотится на нечисть. Несмотря на свою доблесть, Киберслав — изгой среди людей, поскольку является полукровкой. Герой ненавидит в себе нечистую сущность и пытается её сдерживать с помощью специального ошейника. Единственный, кто проявляет к Киберславу понимание и принимает его таким, какой он есть, — княжна Милослава, подруга детства.

Режиссёрами анимационного фэнтези-боевика для взрослых стали Стас Дмитриев, Александра Кречман и Дмитрий Яковенко.

«Мы не смешиваем будущее с прошлым, где древние русы внезапно познали технологии современности. Это параллельная реальность, которая пошла по определённому пути... Разработанный мир, в котором всё гармонично и он сам по себе живёт параллельно с нашим», — рассказал в беседе с RT Дмитриев.

Кадр из сериала «Киберслав»

© kinopoisk.ru

«Министерство Всего Хорошего» (Okko)

Сотрудники Министерства Всего Хорошего стремятся творить добро и отвечать на запросы людей, посылаемые во Вселенную. Но в Министерстве Всего Плохого работают самые эффективные менеджеры, куда более профессионально и ответственно подходящие к выполнению своих заданий. Конкуренция между ведомствами идёт своим чередом, пока просьба одной обыкновенной семьи не ставит под угрозу существование проекта «Человечество».

Сюжет фантастического сериала, постановкой которого занимался Александр Фомин («Молодой человек»), основан на рассказе Александра Цыпкина «Московская горка».

«Мне понравилось, что в этой истории есть большой потенциал и большие возможности для проявления фантазии. Проект получается необычным, здесь есть место для творчества и экспериментов всем цехам и мне как режиссёру. Будет много всего необычного, в том числе полуартхаусного», — цитирует Фомина пресс-служба Okko.

В актёрский состав сериала вошли Николай Фоменко, Анастасия Ивлеева, Гоша Куценко, Ян Цапник, Игорь Верник, Влад Прохоров и другие.

«Преступление и наказание» («Кинопоиск»)

Действие картины разворачивается в современном Санкт-Петербурге, где оставшийся без средств к существованию и погрязший в долгах студент Родион задумывается о несправедливости мира: по его мнению, некоторым людям во имя их «великих свершений» прощаются даже самые гнусные поступки. Желая проверить свою теорию на деле, он убивает старуху, занимающуюся микрозаймами. О преступлении узнаёт следователь Порфирий Петрович. Он намерен добиться от героя чистосердечного признания.

По словам авторов ленты, они исследуют темы нравственного выбора героев в современном мире, а также мифическую сторону, заставляющую персонажей идти по тому или иному пути.

За экранизацию романа Фёдора Достоевского взялся автор сериала «Топи» Владимир Мирзоев. Роль Родиона Раскольникова исполнит Иван Янковский, а его друга Разумихина — Тихон Жизневский. Ещё одним центральным персонажем проекта станет Дуня Раскольникова, которая, по словам постановщика, похожа характером на брата. Её сыграет Любовь Аксёнова.

«Это история не только Родиона Раскольникова, но и его сестры Дуни. Они похожи друг на друга, и у них похожие характеры. Но самое главное, хоть и не такое очевидное, что они оба герои. Они оба страстные, гордые и несгибаемые», — рассказал Мирзоев.

Кроме того, в ленте задействованы Юлия Снигирь, Алёна Михайлова, Владислав Абашин, Борис Хвошнянский и другие.

Кадр из сериала «Преступление и наказание»

© kino-teatr.ru

«Престиж» (START)

По словам постановщика Сергея Сенцова, его новый проект — это современная сказка для взрослых, история про «изнанку и лицо», в которой все притворяются независимо от статуса и наличия денег. Манера повествования в сериале вполне соответствует заявке режиссёра: о событиях героиня рассказывает своим внукам. По мнению Сенцова, такой формат даёт простор для неординарных визуальных решений и необычного существования актёров в кадре.

Центральные роли в «Престиже» исполнили Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Настасья Самбурская, Аскар Ильясов, Любовь Толкалина, Вера Кинчева и Никита Павленко.

Действие картины разворачивается в элитном посёлке, где счастливо живут состоятельные люди и представители богемы. Всё меняется в одночасье, когда кто-то убивает няню одной из семей, а мотивов для этого оказывается предостаточно почти у всех жителей посёлка.

Сенцов называет «Престиж» мультижанровым проектом, в котором есть и детектив, и комедия, и драма, и сатира.

«Этерна» («Кинопоиск»)

В основу сюжета приключенческого фэнтези-проекта лёг цикл романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Режиссёром выступил Сергей Трофимов, ранее работавший над сериалом «Нулевой пациент» и военной драмой «Девятаев». Сама Камша консультировала творческую команду при разработке киномира.

В центре истории — законный наследник королевства Талиг Альдо Ракан, который разрабатывает план возвращения себе трона, занятого династией Олларов.

Роли в ленте исполняют Антон Рогачёв, Иван Трушин, Юрий Чурсин, Ксения Трейстер, Павел Чинарёв, Евгений Стычкин, Валентина Ляпина, Иван Добронравов, Михаил Тройник и другие.

Первая экранизация «Этерны» вышла в январе 2022-го. Новый сериал станет не продолжением истории, а самостоятельным произведением. Авторы обещают раскрыть в нём сюжет более детально.

«В пилоте мы затронули только небольшую часть истории, и, конечно, в сериале сюжет будет охватывать гораздо больше событий. Мы сделали больший акцент на драме, взаимоотношениях персонажей, на их арках развития. Нам было важно сделать историю понятной для зрителей, плавно погрузить в мир «Этерны». На протяжении шести серий мы будем знакомить зрителя с героями и миром «Этерны», их желаниями, страданиями, интригами и, конечно, с магией и мистикой», — рассказал «Кинопоиску» один из продюсеров ленты Евгений Баранов.

Кадр из сериала «Этерна»

© kinopoisk.ru

«Город Брежнев» (НТВ)

Восьмисерийный проект Александра Колесника (сериал «Пилигрим») — драма о взрослении на фоне начинающегося распада СССР. В основу сюжета лёг одноимённый роман обладателя «Большой книги» Шамиля Идиатуллина.

Действие разворачивается в начале 1980-х в городе Брежневе (так несколько лет назывались Набережные Челны). Главный герой — подросток Артур — проходит через взросление и становление, переживая взлёты, падения, разочарования, предательство, и постепенно меняет взгляды на окружающий мир.

«Книга и фильм должны научить подрастающее поколение делать правильный выбор, который поможет им стать полноценными гражданами родной страны. Чтобы понятие Родины не было чуждо этим молодым людям и они понимали, что в ответе за нашу страну», — рассказал генеральный продюсер Сергей Щеглов.

Авторы отмечают, что среди персонажей нет ни однозначно хороших, ни стопроцентно плохих, а при создании образов упор был сделан на отсутствие «картонности».

«Внутри убийцы» («Кинопоиск»)

Действие экранизации романа-бестселлера израильского писателя Майка Омера «Внутри убийцы» перенесено из Чикаго в Санкт-Петербург и Москву.

По сюжету профессиональный психолог-профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский) пытаются поймать жестокого и изощрённого маньяка — он превращает тела своих жертв в статуи и выставляет на видные места города.

«Перед нами стоит сложная и амбициозная задача: сделать экранизацию «Внутри убийцы» близкой и интересной российскому зрителю, одновременно сохранив оригинальный сюжет и характеры героев. В романе основные события происходят в Чикаго, а в сериале — в Санкт-Петербурге. Это не случайно: города похожи близостью к большой воде и нуарной атмосферой. Важные детали, придающие обаяния героям, будь то любовь к аквариумным рыбкам или привычка разговаривать об убийствах за обедом, остались неизменными», — рассказал один из продюсеров Михаил Китаев.

Режиссёром пятисерийного проекта стал Владимир Мирзоев, который также написал сценарий к ленте вместе с Анастасией Мирзоевой.

Над саундтреком работала группа «АИГЕЛ», чью композицию «Пыяла» из сериала «Слово пацана» пользователи Shazam чаще всего искали в декабре: она заняла первую строчку в мировом хит-параде топ-200 «самых шазамируемых песен».

Кадр из сериала «Внутри убийцы»

© kinopoisk.ru

«Первый номер» (KION)

Автором проекта, в котором будет показана изнанка российского гламура, выступил Сергей Минаев. В основу сюжета лёг опыт сотрудничества писателя с Esquire. Вместе с ним над сценарием работали Вадим Свешников и Дмитрий Минаев. Режиссирует проект Клим Козинский («13 клиническая», «Вне себя»). Главную роль в картине исполняет Евгений Цыганов.

История драматической комедии вращается вокруг ловеласа Константина Иноземцева, популярного в прошлом писателя, погрязшего в долгах. Несмотря на бедственное положение, герой продолжает роскошествовать. Однажды мужчине выпадает шанс изменить жизнь при условии, что он поставит на рельсы угасающий глянцевый журнал. На перезапуск издания под новым названием у Иноземцева есть ровно месяц.

По словам постановщика, сценарий приглянулся ему из-за актуальности.

«Из всех проектов, которые я читал, это единственный, рассказывающий про сегодняшний день. Это про то, что происходит за окном. Глянец — сфера, которая как лакмусовая бумага приняла на себя все противоречивые симптомы времени. Когда я прочёл сценарий, то сразу понял, что передо мной хит и в потенциале возможность для серьёзного разговора», — рассказал Козинский.

Он отметил, что лента о людях, переживающих индустриальный и экзистенциальный кризисы, не лишена юмора.

В актёрский ансамбль также вошли Надежда Михалкова, Равшана Куркова, Павел Деревянко, Александра Бортич, Леонид Ярмольник, Лукерья Ильяшенко и другие артисты. Съёмки проекта стартовали в ноябре.

Кадр из сериала «Первый номер»

© KION

«Последний богатырь. Наследие» (START)

В сериале, расширяющем популярную кинофраншизу, рассказывается о приключениях дочерей главного героя полнометражных картин Ивана Муромца (Виктор Хориняк) — Марьи и Софьи. События многосерийного проекта разворачиваются спустя 20 лет после того, как герой победил древнее зло и женился на Василисе.

«Мы попрощались с трилогией «Последнего богатыря», но уже через год поняли, что очень по ней скучаем, и начали придумывать новый сюжет. Он разворачивается в той же вселенной, но не продолжает линию главного героя, которая завершилась в фильмах. Мы решили, что это будет сюжет о его дочерях. Когда начали продумывать, поняли, что история получается настолько большая и многогранная, что рассказать её за полтора часа невозможно. Стало ясно, что мы снимем сериал», — отметил один из сценаристов проекта Виталий Шляппо.

Действие ленты будет происходить в двух временных линиях — пока богатырша Марья занята защитой Белогорья в настоящем, колдунья Софья отправится в прошлое, чтобы спасти своего отца в его молодости в Москве.

Постановкой фильма занимается режиссёр «Вампиров средней полосы» Антон Маслов.

Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

© START

«Олимпиада» («Кинопоиск»)

Сюжет драматического сериала вращается вокруг молодого мажора — сына советского функционера, оказавшегося простым волонтёром на Олимпиаде в качестве наказания. Герой знакомится с множеством разных людей, включая спортсменов и тренеров. Общение с новым кругом, а также с суровой начальницей начинает менять взгляды избалованного юноши.

«Эта история похожа на «Нулевого пациента» драмой вокруг противостояния человека с системой, но в то же время она будет намного теплее и светлее, ведь её фоном станет одна из самых ярких страниц в истории страны», — цитирует шоураннера сериала Александру Ремизову пресс-служба «Кинопоиска».

Режиссёром проекта стал Евгений Стычкин («Цикады», «Нулевой пациент»), а центральные роли исполнят Григорий Верник, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Мария Карпова и Игорь Гордин.