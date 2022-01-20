Магия в декорациях XVII века: в сети вышла первая часть российской фэнтези-саги «Этерна»‎

В сети вышла лента «Этерна: Часть первая», снятая по мотивам серии романов Веры Камши «Отблески Этерны». Цикл в жанре фэнтези посвящён вымышленному миру Кэртиана, по укладу напоминающему Европу XVII века, но не лишённому магии. За экранизацию взялся Евгений Невский («Правила угона», «Интерны»). Центральные роли в картине исполнили Юрий Чурсин, Анар Халилов и Павел Крайнов.

В четверг, 20 января, на видеосервисе «КиноПоиск HD» вышла первая часть российской фэнтези-саги «Этерна». В основу сериала было положено творчество отечественной писательницы Веры Камши — автора цикла романов «Отблески Этерны». Режиссёром проекта выступил Евгений Невский («Правила угона», «Интерны»‎).

Произведения этого цикла Камши знакомят читателя с выдуманным миром Кэртиана и его обитателями — потомками древних правителей, их вассалами, служителями культа и мистиками. По легенде, Кэртиану тысячи лет назад сотворили четыре бога, однако затем покинули её, чтобы противостоять злу. За главных боги оставили короля Ракана и четверых своих наследников — Повелителей Молний, Скал, Волн и Ветра, — которые в результате стали основателями Великих домов, а их потомков окрестили Людьми Чести.

В книге истории Кэртианы частично посвящён пролог, в котором детали вымышленного мира становятся известны через мысли некоего Одинокого. В экранизации всё проще: зрителей вводят в курс дела посредством особого рассказа.

Вышедшая серия «Этерны»‎ — адаптация части первого романа из цикла «Красное на красном»‎. Согласно сюжету книги, власть в государстве Талиг захвачена династией Олларов, а истинный наследник престола Альдо Ракан (один из центральных персонажей произведения) находится в изгнании в городе-государстве Агарис. Другой не менее важный герой — Ричард Окделл, сын покойного лидера восстания против Олларов. Мятеж в Талиге произошёл за несколько лет до начала основного действия романа. О тех событиях читатель узнаёт по ходу повествования, восстание обрастает деталями через воспоминания персонажей.

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Адаптация, в свою очередь, начинается с событий бунта: на экране разворачиваются военные действия между мятежниками и героями, поддерживающими действующую власть, во главе которых стоит полководец Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Такой приём даёт зрителю возможность за первые несколько минут познакомиться с миром Камши и его многочисленными героями.

Согласно закономерностям Кэртианы, эпохи меняются каждые четыре сотни лет. Мир как раз находится на рубеже нового периода. Многие жители Талига надеются на освобождение от власти узурпаторов, узрев законного наследника престола во главе государства.

Роль Альдо Ракана в сериале исполнил 27-летний Анар Халилов, а Ричарда Окделла — 24-летний Денис Нурулин. Отдельного внимания заслуживает игра второго, которому, кажется, с лёгкостью удалось перевоплотиться в молодого герцога. Юношеская экспрессия персонажа и его желание отомстить за отца считываются через диалоги, задиристый взгляд и порой резкие действия, присущие молодому человеку.

Сценаристы тоже способствовали усилению образа героя. Например, они немного поменяли сюжет: один из эпизодов романа посвящён «борьбе»‎ юноши с крысой, в итоге укусившей его за руку. В экранизации с рукой начинаются проблемы, когда герой сам разбивает витраж в порыве злости. В финале серии его жажда мести за отца превращается в одержимость — разум Окделла помутился то ли от заражения, то ли от навязчивых мыслей.

© kinopoisk.ru

Также в первой части фэнтези-саги сыграли Павел Крайнов («Подольские курсанты»), Андрей Смоляков («Движение вверх»), Сергей Гилев («Чики»), Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Юлия Хлынина («Закон каменных джунглей»), Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор») и другие актёры.

В адаптации нет многих сцен из книги, но есть принципиально новые. По сюжету герцога Окделла отправляют в школу Лаик, чтобы тот прошёл обучение на унара (оруженосца). Там герой оказывается в компании таких же молодых герцогов, однако юноши делятся на Людей Чести и «навозников»‎ (новое дворянство, появившееся после того, как власть захватили Оллары). В пилотном эпизоде «Этерны»‎ глава унаров Арнольд Арамона (Алексей Матошин) устраивает между ними игровое состязание, при этом отдавая предпочтение «навозникам»‎. В книге такой игры нет, но негласное противостояние становится всё более очевидным с каждой новой страницей. Для зрителя же сцена с командным соперничеством — олицетворение напряжения между жителями Кэртианы.

Российская «Этерна»‎ многим напомнит американскую «Игру престолов»‎, основанную на серии романов писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В обоих случаях уклад жизни сравним с Европой прошлых столетий — в «Игре престолов»‎ это средневековье (XII-XIII века), в «Этерне»‎ более поздний период мушкетёров и барокко (XVII век). Наличие четырёх основных домов, соперничество за престол, интриги и обилие сюжетных линий тоже указывает на сходство между проектами.

Погрузиться в мир рыцарей, дуэлей и заговоров помогают костюмы. Широкополые шляпы с пером, расклешённые к голени сапоги и, конечно, шпаги и мушкеты. Кроме того все трюки с фехтованием актёры выполняли самостоятельно.

До начала пандемии коронавируса первую серию «Этерны»‎ собирались снимать в Словении, Венгрии и Чехии, но съёмки проекта пришлось перенести в Россию — как на натуру, так и в павильоны Ленфильма. К сожалению, запечатлённые на территории киностудии сцены (Город Агарис, школа Лаик, дворец Раканов) порой препятствуют знакомству с новой вселенной — обилие декораций периодически смотрится неестественно, как большой кукольный дом.

Как бы то ни было, первый эпизод «Этерны»‎ — хорошая затравка для погружения в вымышленный мир с его соперниками за престол, Людьми Чести и дамами в пышных платьях. Выход остальных частей фэнтези-саги запланирован на 2023 год.