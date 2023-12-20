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Вышел трейлер сериала «Внутри убийцы» с Тихоном Жизневским

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В сети вышел трейлер сериала «Внутри убийцы». Главные роли исполнят Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова.
Вышел трейлер сериала «Внутри убийцы» с Тихоном Жизневским
  • Кадр из сериала «Внутри убийцы»
  • © kinopoisk.ru

Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-платформы «Кинопоиск».

Детективный триллер основан на одноимённой книге израильского писателя Майка Омера.

В центре сюжета — профессиональный профайлер Зоя Волгина и сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох, которые идут по следам петербургского маньяка. Душегуб не просто убивает своих жертв, но и превращает их тела в статуи, а затем развешивает их на видных местах города.

По словам Анастасии Евграфовой, в сценарии больше всего её привлекла параллель между главной героиней и маньяком, а также сходство мышления персонажей, каждый из которых пытается залезть в голову оппоненту.

Персонаж Жизневского более радикален и считает, что преступники, отнимающие жизнь, сами недостойны её.

«Мой герой занят ловлей маньяка, при этом Тимофей настроен крайне радикально и вообще считает, что серийные убийцы не имеют права на жизнь. Поэтому поначалу ему тяжело находить общий язык с напарницей Зоей. Тимофей — оперативник, и к способностям женщины-профайлера относится довольно скептически. Они — люди с совершенно разным подходом к работе», — приводит слова актёра пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Режиссёром картины выступил Владимир Мирзоев. Вместе с тем в творческую команду вошли авторы сериала «Топи» — Владимир Маслов, Василий Григолюнас и Александр Амиров.

Ранее в интернете появился трейлер нового сезона «Медиатора».

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