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В сети вышел трейлер нового сезона сериала «Медиатор»

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Состоялась премьера трейлера третьего сезона драматического триллера «Медиатор». Новые эпизоды выйдут 4 января.
В сети вышел трейлер нового сезона сериала «Медиатор»
  • © Кадр из сериала «Медиатор» (2021)

Видео опубликовано на YouTube-канале «Кинопоиска». 

В новых сериях профессиональный переговорщик Павлов, роль которого исполняет Андрей Бурковский, окажется жертвой социальной травли, из-за чего переосмыслит многие свои убеждения. А в это время в городе массово начнут пропадать люди и несколько девушек будут найдены мёртвыми. Следователь Евгения обратится за помощью к Павлову. Улики будут указывать на Степного Волка, главу секты неких «бегунов».

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, поклонники сериала увидят впечатляющую любовную линию между персонажами Андрея Бурковского и Ирины Старшенбаум.

«Павлову очень сложно выразить свои истинные чувства, и он может не всегда верно их интерпретировать. В одну секунду он верит им, в другую — уже нет. Павлов — противоречивый персонаж, нельзя назвать его однозначно плохим или хорошим. Он может говорить и делать страшное, но при этом для благой цели. Поэтому в этом сезоне нас ждут перевёртыши и очень классная линия Павлова с Мариной, героиней Иры Старшенбаум», — цитирует слова Бурковского пресс-служба платформы.

Ранее был объявлен актёрский состав сериала «Преступление и наказание».

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