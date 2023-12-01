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Объявлен актёрский состав сериала «Преступление и наказание»

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Стало известно, кто из российских актёров снялся в семисерийном проекте «Преступление и наказание», основанном на одноимённом романе Ф.М. Достоевского.
Объявлен актёрский состав сериала «Преступление и наказание»
  • © Кадр из сериала «Преступление и наказание»

По данным пресс-службы онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», в съёмках сериала приняли участие такие актёры, как Иван Янковский (Родион Раскольников), Любовь Аксёнова (Дуня Раскольникова), Алёна Михайлова (Соня Мармеладова), Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин), Виктория Толстоганова (мачеха Сони Катерина Ивановна), Олег Дуленин (отец Сони Семён Захарович), Владислав Абашин (Аркадий Свидригайлов), Юлия Снигирь (супруга Свидригайлова Марфа), а также Юлия Марченко (мать Раскольникова), Ёла Санько (старуха-процентщица), Мария Смольникова (Пашенька), Никита Тарасов (Пётр Лужин) и Борис Хвошнянский (тень).

Съёмки многосерийной ленты завершились в конце ноября. Действие проекта развернётся в современном мире. Студент Родион Раскольников страдает от безденежья, отсутствия работы и постоянных дум о бессмысленном существовании. Движимый идеей проверить теорию о том, что мерзкие поступки могут быть оправданы совершёнными великими открытиями, герой убивает старуху-процентщицу, и на его след выходит следователь, желающий получить чистосердечное признание.

Режиссёром сериала выступил Владимир Мирзоев. Проект снимался в Санкт-Петербурге. Премьера ленты состоится в 2024 году.

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