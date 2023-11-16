Вышел трейлер полнометражной картины «Триггер. Фильм»

В сети вышел трейлер полнометражной ленты «Триггер. Фильм» с Максимом Матвеевым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

Ролик доступен на YouTube-странице «Кинопоиска». Выход фильма на платформе намечен на 21 декабря.

По сюжету Артём Стрелецкий после событий второго сезона одноимённого сериала переезжает в Калининград и устраивается работать барменом. Там он обзаводится новыми знакомствами, в том числе и с психологом Майей, которая поможет герою посмотреть на себя с другой стороны и залечить душевные раны.

«Мы многое знаем про Стрелецкого, про его внешний мир, но совершенно не понимаем, что внутри него. Что он чувствует, что он переживает, что было в его детстве, что было его триггером? Что родило в нём его желание всем помочь, когда сам он абсолютно без опоры. Почему это произошло? Кино даст ответы на эти вопросы», — приводит слова режиссёра ленты Александры Ремизовой пресс-служба «Кинопоиска».

Ранее на российской платформе вышел финал аниме-сериала «Атака титанов».