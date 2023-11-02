Финал аниме-сериала «Атака титанов» выйдет в сети в России 4 ноября

Вторая серия заключительной части последнего сезона популярного японского аниме-сериала «Атака титанов» станет доступна российским зрителям одновременно со всем миром.

Эпизод можно будет посмотреть на платформе «Кинопоиск» 4 ноября в 22:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба сервиса. Серия выйдет в озвучке от студии DEEP, известной российским поклонникам аниме по работе над множеством популярных проектов.

«Атака титанов» — один из наиболее известных и популярных анимационных сериалов последних лет. Первый сезон мультфильма вышел в 2013 году, премьера первых эпизодов финального состоялась в 2020-м.

Ранее в Москве стартовал Большой фестиваль мультфильмов.