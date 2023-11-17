Стартовали съёмки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым

В России приступили к съёмкам сериала «Первый номер» про изнанку современного глянца. Главные роли в проекте исполнят Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко.

Кроме того, в актёрский ансамбль вошли Равшана Куркова, Александра Бортич, Леонид Ярмольник, Денис Власенко, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Александр Цыпкин и другие.

По данным пресс-службы онлайн-кинотеатра KION, сюжет ленты вращается вокруг любвеобильного Константина Иноземцева, некогда популярного писателя, который продолжает вести роскошную жизнь, несмотря на многочисленные кредиты. Однажды герой получает возможность возродить свою карьеру, но для этого он должен наладить работу потухающего глянцевого журнала. У Иноземцева есть лишь месяц на то, чтобы перезапустить издание под новым названием и показать всем, чего он стоит.

Сценарий шоу написал Сергей Минаев, который опирался на собственный опыт работы в Esquire. Режиссёром проекта выступает Клим Козинский.

«Из всех проектов, которые я читал, это единственный рассказывающий про сегодняшний день. Это про то, что происходит за окном. Глянец — сфера, которая как лакмусовая бумага приняла на себя все противоречивые симптомы времени. Когда я прочёл сценарий, то сразу понял, что передо мной хит и в потенциале — возможность для серьёзного разговора. Это будет бодрое и не лишённое юмора кино о простых людях во время большого индустриального и экзистенциального кризиса», — приводит слова постановщика пресс-служба платформы.

Ранее сообщалось, что в интернете вышел трейлер сериала «Кеша должен умереть».