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В сети вышел трейлер сериала «Кеша должен умереть»

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Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть».
В сети вышел трейлер сериала «Кеша должен умереть»
  • Кадор из сериала «Кеша должен умереть»
  • © Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Ролик опубликован на You-Tube-канале площадки. Первые две серии выйдут 1 декабря.

По сюжету Кеша поддерживает отношения сразу с несколькими женщинами. Всех это устраивает, пока в жизни героя не появляется ещё одна — 19-летняя Алла. Кеша перевозит её в Москву, а остальные его спутницы, несогласные с таким поворотом событий, задумываются над планом мести мужчине.

Кешу сыграл постановщик Константин Богомолов. Остальные ключевые роли исполнили Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юля Александрова и Василиса Перелыгина. Генеральные продюсеры проекта — Валерий Тодоровский («Надвое», «Стиляги») и Игорь Мишин («Полицейский с Рублёвки», «Жизнь по вызову».

«Это наша первая совместная продюсерская работа с Валерием Тодоровским, и для нас ценно то, что этот сериал, сохраняя оригинальный режиссёрский почерк Константина Богомолова, несёт в себе то, что мы называем «ДНК KION» — возможность препарировать человеческие отношения смело, честно, необычно. И как часто это бывает практически во всех наших проектах, это в первую очередь, история про семью в её недопустимых девиациях», — говорит Мишин.

Ранее было объявлено о начале съёмок сериала Валерия Тодоровского «Танго». 

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