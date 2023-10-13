Стартовали съёмки сериала Петра Тодоровского «Танго»

Стартовали съёмки сериала «Танго», генеральным продюсером которого выступает Пётр Тодоровский. Главные роли в проекте исполнят Юлия Снигирь и Денис Шведов.

Производством ленты занимаются компания Тодоровского «Мармот-фильм» совместно с онлайн-кинотеатром KION, о чём сообщили в пресс-службе платформы.

Сюжет вращается вокруг успешной во всём бизнес-леди Норе, чья жизнь рушится в одночасье, когда её любимый супруг Ваня внезапно умирает. В то же время она узнаёт нелицеприятный факт о муже — тот вёл двойную жизнь. Мужчина встречался с женщиной-тренером по танго и танцевал с ней втайне от Норы. В глазах героини танго занимаются только аморальные люди. Однако, придя в школу, представление практичной женщины о данном виде искусства меняется полностью. Танго привносит перемены в жизнь женщины и дарит мистическую встречу с покойным супругом.

Постановщиком картины выступит Сергей Сенцов, сценарий написала Галина Мосалова.

«Танго» — наша первая совместная работа с режиссёром Сергеем Сенцовым, постановщиком сериала «1703», одного из самых необычных проектов среди онлайн-платформ. В проекте мы также уделяем много внимания визуальной составляющей и хореографии героев, однако на первом месте, конечно, сценарий — тонкий и ироничный рассказ о том, как человек в зрелом возрасте может измениться, и смогут ли эти перемены стать началом новой жизни», — цитирует слова Тодоровского пресс-служба KION.

Ранее Валерия Гай Германика приступила к съёмкам второго сезона сериала «Обоюдное согласие».