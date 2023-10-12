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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Обоюдное согласие»

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Режиссёр Валерия Гай Германика приступила к съёмкам второго сезона детективного сериала «Обоюдное согласие».
Стартовали съёмки второго сезона сериала «Обоюдное согласие»
  • © Кадр из сериала «Обоюдное согласие» (2022)

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, новый сезон будет посвящён теме токсичных отношений и насилия в семье.

По сюжету — в смерти многодетного отца и успешного бизнесмена Григория полиция подозревает его супругу Марину. Все улики указывают на то, что женщина зарезала мужа. Однако по мере расследования становится ясно, семья погибшего долгое время терпела жестокость Григория и находилась в постоянном страхе. Следователю Анне и правозащитнице Иде придётся разобраться, что на самом деле происходило в их доме долгие годы и кто всё-таки убил персонажа.

Роли в ленте исполнят певица Диана Арбенина, Глафира Тарханова, Глеб Пускепалис, Мария Кончаловская, Максим Ползиков, Елена Ханга и другие.

По словам Глафиры Тархановой, авторы сериала поднимают важные и социально-острые темы.

«Обоюдное согласие-2» — для меня страшно интересный проект! А ещё это большая ответственность: как и в первом сезоне, мы поднимаем острые важные социальные темы, которые касаются каждого. Возможно, кому-то наш проект поможет изменить свою жизнь к лучшему», — цитирует слова артистки пресс-служба онлайн-кинотеатра.

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