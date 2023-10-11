Вышел трейлер фильма о взрослении «Краш-тест»

В сети вышел трейлер дебютной полнометражной картины Анастасии Борисовой «Краш-тест». Главные роли в ленте исполнили Елизавета Ищенко, Варвара Володина и Дарья Харченко.

Ролик опубликован на YouTube-канале KION. По данным пресс-службы онлайн-кинотеатра, авторы фильма с помощью натуралистичных локаций показывают разнообразие провинциального городка и жизни персонажей в нём.

История вращается вокруг 17-летних подруг — Тани, Арины, Леры, которые полны мечтаний и энтузиазма на фоне перехода во взрослую жизнь. Однако их общие планы остаются позади по мере того, как героини вступают в последнее беззаботное лето. За это время им необходимо разобраться с возникшими проблемами и конфликтами и определить, какой дорогой идти дальше.

Лента удостоилась награды «За лучший актёрский ансамбль» Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Кроме того, актриса Дарья Харченко стала лауреатом в номинации «Лучший дебют на фестивале».



По словам Бориса Хлебникова, выступившего худруком и продюсером ленты, картина может затягивать не только увлекательным сюжетом, но и общей атмосферой.

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