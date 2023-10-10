Стала известна дата премьеры реалити-шоу «Сверхновая» о женщинах в бизнесе

Премьера бизнес-реалити «Сверхновая» состоится 16 октября в онлайн-кинотеатре KION. Ведущей проекта выступит Яна Чурикова.

«Бизнес-реалити — это уникальный формат, в котором говорится простым языком об очень важных вещах и в игровой форме рассказывается зрителю о том, что заниматься бизнесом женщине в России несложно — главное, только захотеть. Из-за того, что я очень сильно проникаюсь историями героев, мне непросто сохранить беспристрастность. Хотелось чуть ли не самой вложиться и помочь каждой реализовать их бизнес-идеи, но так делать было, конечно, нельзя», — приводит слова Чуриковой пресс-служба онлайн-кинотеатра.

За возможность реализации своей бизнес-идеи поборются 14 участниц, прошедших строгий кастинг среди трёх тысяч желающих. В числе задуманных проектов — создание платформы по взысканию алиментов, приложения для изучения русского языка, строительство центра для людей с расстройствами пищевого поведения, открытие женского футбольного клуба и другие.

В получении призового фонда в 10 млн рублей предпринимательницам помогут эксперты шоу — блогер и журналист Елена Лисовская, стилист и основательница бренда одежды Алиса Боха, визажист Елена Карыгина, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный и другие. Они поделятся с участницами своими знаниями и опытом. Затем Настя Ивлеева будет проверять предпринимательниц на креативность и владение бизнес-навыками. По результатам заданий выберут тех, кто покинет шоу и кто продолжит борьбу за мечту.

Победителем прошлого сезона шоу «Сверхновая» стала Евгения Елескина из Вологды. Её проект, посвящённый детскому онлайн-образованию, был признан лучшим.

Ранее актёр и режиссёр Александр Домогаров приступил к производству сериала «Она такая классная».