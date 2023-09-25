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Режиссёр Александр Домогаров приступил к съёмкам сериала «Она такая классная»

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Центральные роли в восьмисерийном драмеди Александра Домогарова — младшего исполнят Денис Прытков и Лев Зулькарнаев.
Режиссёр Александр Домогаров приступил к съёмкам сериала «Она такая классная»
  • Кадр со съёмок сериала «Она такая классная»
  • © KION

Многосерийная лента «Она такая классная» будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба платформы. В центре сюжета сериала — история нескольких молодых людей из Екатеринбурга, которые по разным причинам решают отправиться в Санкт-Петербург. В путешествии герои столкнутся с множеством приключений и проблем, узнают, что такое ответственность, первая любовь, и получат серьёзные жизненные уроки.

«Для меня это снова дебют. Я никогда не снимал сериалы и очень волнуюсь перед новым и неизведанным. У нас классный сценарий. Очень жизненный и точный. Так случилось, что в нём много перекликается со мной лично — и трагичное, и семейное. Даже удивительно. Это большой вызов, надеюсь, я справлюсь», — говорит Александр Домогаров — младший.

Ранее в сети вышел первый трейлер сериала «Безбашенная».

 

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