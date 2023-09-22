В сети вышел первый трейлер сериала «Безбашенная»

Онлайн-кинотеатр KION представил первый трейлер комедийного сериала «Безбашенная» с Екатериной Варнавой в главной роли.

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, это первая главная роль телеведущей. Также в сериале снялись Юрий Чурсин, Евгений Цыганов, Екатерина Ильина, Мирослав Харин и другие.

По сюжету Вика, жена московского чиновника, из-за работы супруга меняет яркую жизнь в столице на маленький город Таштагол в Сибири. В результате определённых событий героиня теряет память и приходит в себя в доме местного лесничего. Его дети, воспользовавшись ситуацией, сообщают Вике, что она их мама, а лесничий тем временем просит свою якобы жену помочь ему с имиджем, чтобы баллотироваться в мэры. В итоге амбициозная девушка соглашается и невольно вступает в политическую борьбу с настоящим мужем.

«Сценарий привёл меня в дикий восторг, я сразу же поехала на пробы. Ради них поменяла билеты с отдыха на более ранние, уж очень сильно мне хотелось попытать счастье. По воле судьбы партнёром по сцене стал Евгений Цыганов — один из лучших российских актёров, поэтому пришлось выложиться на 1000 процентов, чтобы хорошо показать себя и заполучить главную роль, — цитирует слова Екатерины Варнавы пресс-служба онлайн-кинотеатра. — Сериал «Безбашенная» очень важен, потому что он про взаимоотношения. При этом наш проект не сконцентрирован на драматичных событиях, там много юмора, иронии и самоиронии. Сегодня очень важны такие проекты — добрые и честные».

Премьера сериала состоится 1 октября на KION. Трейлер доступен к просмотру на YouTube-канале онлайн-платформы.

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