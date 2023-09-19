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Начались съёмки сериала «Коуч из хрущёвки»

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Стартовали съёмки комедийного сериала «Коуч из хрущёвки», центральные роли в котором исполнят Владимир Сычёв, Ольга Медынич и Артём Сучков.
Начались съёмки сериала «Коуч из хрущёвки»
  • Кадр из сериала «Коуч из хрущёвки».
  • © KION

По данным пресс-службы KION, в центре сюжета — неунывающий оптимист Саша, который, вдохновившись выступлениями известного коуча Тони Робинсона, решает вложиться в своё дело, но успеха не добивается. Несмотря на все трудности, герой не унывает и не теряет позитивного настроя. Такое отношение удивляет миллиардера Калугина, утратившего способность радоваться жизни. Он нанимает Сашу своим личным наставником, чтобы понять, как стать счастливым.

Режиссёром и автором картины выступает Илья Куликов.

«Идея проекта появилась у меня давно. Тема модных бизнес-веяний остра и актуальна как никогда, и тяга к «успешному успеху» навязана обществом и рекламой, что бывает достаточно губительно. Мне захотелось раскрыть этот мир мнимого успеха с другой — совершенно неприглядной стороны, которую никто не показывает. Возможно, кому-то это поможет не попасть под влияние никчёмных специалистов. Хочется раскрыть в ней (комедии. — RT) мысль о том, что главное — оставаться человеком на любом месте», — рассказал кинематографист.

Ранее вышел тизер-трейлер комедии «Безбашенная».

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