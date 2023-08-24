Фильм о выборе на всю жизнь: в Санкт-Петербурге стартовали съёмки сериала «Город Брежнев»

В Санкт-Петербурге начались съёмки проекта под рабочим названием «Город Брежнев». Сюжет сериала, в основу которого лёг одноимённый роман Шамиля Идиатуллина, вращается вокруг подростка Артура Вафина. Переживая разного рода потрясения, герой взрослеет на глазах зрителей. На фоне личной истории персонажа в проекте будут отражены предпосылки гибели советской империи. В экранизации кинематографисты стараются сохранить аутентичность первоисточника, но в то же время выводят на первый план некоторые сюжетные линии, бывшие второстепенными в книге. Подробнее — в материале RT.

В Санкт-Петербурге начались съёмки восьмисерийной ленты под рабочим названием «Город Брежнев». В основу легло одноимённое произведение Шамиля Идиатуллина, который в 2017 году удостоился за свою работу литературной премии «Большая книга». Роман неоднократно допечатывался, а кинематографисты проявляли к нему интерес с момента первой публикации. Писатель-фантаст Виталий Каплан сравнил произведение с «Игрой престолов», которую будто перенесли на позднесоветскую почву.

Действие книги и сериала разворачивается в 1983 году в городе Брежневе (Набережные Челны). В центре истории — подросток Артур Вафин, его родители — работник Камского автомобильного завода (КамАЗ) Вадим Вазых и домохозяйка Лариса, — вожатый Виталий Соловьёв и молодая учительница Марина. Как рассказали авторы проекта, это картина о взрослении и становлении личности героя. Он переживает первые романтические чувства, разочарование в объекте любви, предательство. Эти и другие события заставляют Артура по-другому взглянуть на мир. Помимо личной истории подростка в проекте будут отражены предпосылки гибели Советского Союза.

Производством занимается компания «Триикс Медиа». Генеральный продюсер картины Сергей Щеглов подчеркнул, что «Город Брежнев» — фильм о выборе, который влияет на всю дальнейшую жизнь человека.

«Книга и фильм должны научить подрастающее поколение делать правильный выбор, который поможет им стать полноценными гражданами родной страны. Чтобы понятие родины не было чуждо этим молодым людям и они понимали, что в ответе за нашу страну», — рассказал продюсер.

Тонкости адаптации

Как рассказал Идиатуллин, в написании сценария он не участвовал из-за отсутствия подобного опыта, однако с первого дня был готов оказывать содействие в любом вопросе.

«Экранизация — это совсем не перенос текста, придуманного мной, на экран. Это совершенно другое произведение искусства. Кино, сериал — это всегда плод усилий огромного количества профессиональных людей, которым я доверяю», — отметил он.

Разработкой сценария занимался музыкант и кинематографист Алексей Рыбин, в фильмографии которого значится более 30 картин, включая недавний фильм «Джонни» о рок-музыканте Майке Науменко. Рыбин намеревался экранизировать «Город Брежнев» четыре года назад — сразу после прочтения книги. Своей идеей он поделился с Идиатуллиным. На написание сценария у Рыбина ушло около года. Поначалу автор планировал подготовить скрипт для полнометражного проекта, однако позднее пришёл к мысли, что сериальный формат лучше подойдёт для экранизации объёмного романа.

Режиссёром проекта выступает Александр Колесник («Свои», «Колыбель над бездной»). По словам постановщика, он долгое время мечтал работать над историей, в которой задействованы подростки, поэтому, когда продюсеры предложили ему этот проект, он с радостью взялся за него. По словам Колесника, в «большой неделимой истории», где на первый план выходят не только Артур, но и окружающие его взрослые, есть горизонтальное развитие героев, что даёт возможность раскрыть не только их характеры, но и уделить время обстоятельствам, которые привели персонажей к тому или иному шагу.

Кинематографисты старались сохранить аутентичность оригинального произведения, но в то же время вынесли на первый план некоторые сюжетные линии, которым в романе уделено меньше внимания.

«Есть линии, которые чуть больше приподняты на авансцену, а какие-то — приглушены, но в целом сама конструкция про героя сохранена. При этом добавлены линии, которые помогают нам, кинематографистам, привлечь зрителя, что–то сделать более выпукло, ярко, потому что художественная литература несёт в себе много описательной, повествовательной части, а сценарий всё-таки направлен на то, чтобы через действие персонажей показать судьбу главного героя», — рассказал Колесник.

Фото со съёмок сериала «Город Брежнев»

© Кинокомпания «Триикс Медиа»

Чтобы достоверно передать атмосферу того времени, авторы ленты обратились к хронике 1980-х. Одежду для героев художник по костюмам Ирина Петрик собирала по всей стране: вещи отправляли из южного округа России, Казани, Ухты, Набережных Челнов, многое предоставил музей КамАЗа, остальное нашли в костюмерных и на ритейл-площадках.

В одной из сюжетных линий представлена реальная история КамАЗа, который был важнейшим предприятием моногорода. В то же время, по признанию авторов сериала, подобные события могут произойти где с кем угодно, независимо от времени и места действия.

Кинематографисты обещают, что жанрово сериал будет так же богат, как и роман: в сценарии присутствуют элементы детектива, драмы, экшена с погонями и перестрелками, а также драмы и мелодрамы. Авторы считают, что оба произведения актуальны, поскольку описываемые в романе события перекликаются с современностью.

«В книге очень ярко показано, как расползается страна и всё рушится, исчезает, валится, а люди стараются всё это удержать и практически голыми руками склеить, связать рвущиеся нити, рушащиеся (в фигуральном смысле) здания и пытаются сохранить страну, которая на их глазах расползается, — подчеркнул Рыбин. — Это роман о людях, об их силе, о том, что они преодолевают самые тяжёлые, невероятные и неприятные вещи, которые случаются в их жизни. При этом они остаются людьми и становятся лучше».

Первый съёмочный день прошёл в культурно-досуговом центре «Московский». По словам Щеглова, процесс всегда начинается с эпизодов, которые не нагружают актёров и не влияют на поворотные события и драматургические ходы сюжета, поэтому было решено запустить производство с седьмой серии.

На площадке камера, как и герои в зале, постоянно находились в движении. Это, по словам постановщика Александра Колесника, делалось для того, чтобы у оператора было больше непрерывных кадров, что в итоге приведёт к меньшему количеству монтажных склеек. Он отметил, что длинные кадры создают впечатление документальности. Эффект натурализма, к которому стремятся кинематографисты, по их словам, требует больше усилий и времени, однако они уверены, что эта непростая задача оправдана и в будущем возымеет должное воздействие на аудиторию.

Фото со съёмок сериала «Город Брежнев»

© Кинокомпания «Триикс Медиа»

Работая над экранизацией, кинематографисты стараются избегать ощущения картонности как персонажей, так и действия, и пытаются всеми силами уменьшить дистанцию между героями и зрителями и создать эффект присутствия.

Среди героев истории, как и в жизни, нет однозначно хороших или плохих.

«Это всегда является таким раздольем для режиссуры. Как только мы делаем что-то полярно, мы становимся непривлекательными. Каждый по-своему в чём-то положителен. У всех своя история, свой бэкграунд. Даже у антагонистов (как капитан милиции Хамадишин), которые, на первый взгляд, ведут себя достаточно агрессивно и жёстко, всё равно есть своя правда, объясняющая, почему они стали такими», — добавил Александр Колесник.

Актёры и их герои

Актёрский состав подобран в соответствии с характеристиками, данными героям в книге. Роль Артура досталась Тимуру Шамсутдинову. В свои 17 лет артист успел блеснуть почти в двух десятках картин, включая такие крупные проекты, как «Союз Спасения», «Девятаев», «Тайны следствия» и «След». Как рассказал Шамсутдинов, после утверждения на роль он незамедлительно приступил к чтению 700-страничного романа, который поначалу (из-за аннотации) ему показался описанием быта 1980-х. Актёру было нелегко погружаться в образ, несмотря на то, герой моложе него. Однако, по признанию Шамсутдинова, найти ключ к персонажу ему помогли сам Артур и его действия. Работая над ролью, актёр не только прочитал литературный источник, но и просмотрел все передачи, упомянутые в романе. Дополнительно он изучал книги о детстве в СССР.

«Не сказал бы, что было легко погружаться в образ, потому что я прошёл этот период по-другому, — отметил Шамсутдинов. — Но я читал книги про детство в СССР, смотрел все фильмы и передачи, которые смотрел Артур, например, «Будильник», которая сначала показалась мне чересчур детской, и я не понимал, почему он её смотрит. Но, когда дошёл до выпуска «Встреча с Евгением Леоновым», нашёл персонажу оправдание».

Несмотря на разницу в возрасте и взросление в совершенно другое время, по словам актёра, их с героем объединяет постоянный «поиск себя внутри себя же». В каждой сцене Артур ведёт эмоциональный бой с самим собой, поэтому, как признался Шамсутдинов, он тщательно работает над тем, чтобы его игра выглядела не только правдоподобной, но и разнообразной.

Фото со съёмок сериала «Город Брежнев»

© Дарья Кукарских и Денис Васильев / Кинокомпания «Триикс Медиа»

Денис Васильев, звезда сериалов «Юность» и «Регби», исполнит роль Виталия Соловьёва — наставника и значимого человека в жизни Артура.

«Я играю человека, который вернулся из Афгана. Он пытается адаптироваться к нормальной жизни. Не секрет, что для многих это было очень сложно, — рассказал Васильев. — Вследствие того, что он побывал на войне, у него сформировано более конкретное отношение к вещам, без каких-либо полутонов, отступлений и компромиссов».

При работе над характером своего персонажа Васильев опирался на документальную хронику, изучал статьи и видеоархивы, которые, как признался артист, «помогли лишь на микрон» прочувствовать и осмыслить, через что проходили такие люди, как Соловьёв, и способствовали формированию собирательного образа героя.

По словам Дарьи Кукарских («Красный Яр», «Вертинский»), которая играет подругу и школьную учительницу Артура, её героиня — «бравая, сильная, статная молодая женщина», мечтающая об искренней и чистой любви.

Съёмки также пройдут в Москве, Набережных Челнах, Минеральных Водах и посёлке под Петербургом. Производственный процесс продлится до февраля 2024 года, а весной картина планируется к показу в одном из онлайн-кинотеатров и на телеканале НТВ.