Новый роман Кабре и новогодняя мистика: в декабре вышли книги «Зимний путь», «Нити ярче серебра» и «Мой театр»

В декабре на полках российских книжных магазинов появился новый роман известного каталонского писателя Жауме Кабре «Зимний путь». Кроме того, изданы сборники «Шесть зимних ночей» с мистическими предновогодними рассказами, «Комикс-погружение» — о тонкостях некоторых профессий, а также «Исторические миниатюры» Даниэля Лопеса Валье. Помимо этого, можно почитать вторую часть автобиографии «Мой театр» народного артиста России Николая Цискаридзе, фантастический роман «Нити ярче серебра», основанный на греческом мифе о трёх сёстрах-мойрах, и книгу Вадима Панова «Кто-то просит прощения» — продолжение детектива «День чёрной собаки» о майоре Феликсе Вербине.

«Исторические миниатюры. Как отвага, скука и любовь сформировали мир», Даниэль Лопес Валье («Азбука-Аттикус»)

Друзья Валье называют его Шахерезадом, так как он увлекает всех своими историями. Их он рассказывает всю жизнь при каждом удобном случае. Новая книга литератора включает истории разных людей, повлиявших на мир.

Автор считает, что узнать известного человека можно не благодаря датам его сражений, годам правления или иным поступкам, а через порой необнародованные детали. Валье пишет, например, о том, что Юлий Цезарь любил наряжаться, выщипывал волосы и выходил из себя, если кто-то подшучивал над его залысинами. В своём сборнике писатель делает акцент не на указанных в учебниках по истории фактах и людях, а на тех, кто остался в тени, но внёс не меньший вклад в устройство мира.

Читатель узнает об известной актрисе, которая в годы Второй мировой войны боролась с нацистами танцами, об авторе книги про Питера Пэна Джеймсе Мэтью Барри, игравшем в крикет с 21-летним парнем, одним из тех, кто вдохновил его на написание произведения о невзрослеющем мальчике, о женщине-фараоне Хатшепсут и многих других.

Даниэль Лопес Валье с детства увлекался книгами и историей. Он окончил факультет журналистики в Барселоне. Каждое лето литератор выпускает журнал Cuaderno, для подготовки которого читает множество исследований. Его произведения акцентированы на человечности, любви и добре, а не на датах и наградах.

«Об этом рассказывал сам Роальд Даль в одной статье для журнала Playboy: как-то раз в 1966 году в его доме зазвонил телефон, и его жена, актриса Патриция Нил, передала писателю, что с ним хотел поговорить какой-то «парень по имени Брокколи». К удивлению обоих, этого парня действительно звали Брокколи, а ещё он был продюсером фильмов о Джеймсе Бонде. «Вы не могли бы сегодня к нам заехать? У нас срочное дело», — сказал он. Срочность заключалась в том, что они хотели поручить Далю написание сценария для одного из фильмов про Бонда и давали на это шесть недель.

Несмотря на то, что Даль к тому моменту уже опубликовал книги «Джеймс и гигантский персик» и «Чарли и шоколадная фабрика», в деньгах он нуждался. Его жена восстанавливалась после комы, у них было четверо детей, а «Джеймс Бонд» уже стал одной из самых прибыльных франшиз в истории кино. Поэтому писатель отправился на встречу, где ему предложили заняться адаптацией «Живёшь только дважды». Ему предоставили творческую свободу, хотя и с ограничениями. «Можете придумывать всё, что хотите, — сказал Брокколи Далю, — но есть две вещи, которые не поддаются обсуждению. Первая — персонаж Бонда. Его трогать нельзя. Вторая — формула с девушками. Её тоже нельзя трогать. Формула проста: есть три девушки, и Бонд крутит роман с каждой из них». «Отдельно или со всеми разом?» — спросил писатель. Брокколи шумно вздохнул и спросил: «Сколько фильмов о Бонде вы видели?» «Только один, — ответил Даль. — Тот, что с обалденной машиной».

«Исторические миниатюры. Как отвага, скука и любовь сформировали мир», Даниэль Лопес Валье

© «Азбука-Аттикус»

«Шесть зимних ночей», Кэти Астэр, Лизз Демаро, Мария Покусаева, Надя Сова, Кристина Той, Владимир Торин (МИФ)

Сборник рассказов «Шесть зимних ночей» включает произведения, которые понравятся любителям небольших предновогодних историй, поклонникам мистики и сказочных миров.

В книгу вошли «Мистер Ворончик» Владимира Торина о коридорном Томасе Гаррете, на чьи плечи легли не только капризы постояльцев, но и спасение города и праздника, «Белое» Нади Совы о двух сёстрах и зимней легенде, «В доме моём Ночь» Кристины Той о колдунье по имени Гор и её незваном госте, а также «Причины любви, причины ненависти» Лизз Демаро о ведьме Либерти, получившей неожиданное письмо от человека из внешнего мира, «Снег» Марии Покусаевой о Луизе, которая сбежала от родителей после ссоры и наткнулась в лесу на таинственный дом, и «Шишига» Кэти Астэр о девушке Алёне, готовящейся к прибытию нечисти.

«В гостиной близость Нового года ощущалась сильнее всего. Горел камин, по радиофору шла праздничная передача. В центре гостиной стояла высокая разлапистая ель, на которую Фредди, долговязый и тощий, со скошенной набок шапочкой коридорного, лениво надевал игрушки. На диванчиках у стен сидели некоторые из постояльцев: кто-то читал газету, кто-то потягивал грог, а кто-то обсуждал с соседом новости — в «Сплетне» писали, что сани Человека-в-красном видели в городе.

Но всё это Томаса сейчас не заботило.

В кресле у окна сидел мистер Тёрнхилл из восьмого номера. Это был старик лет семидесяти с узким сероватым лицом, клочковатыми, похожими на драный войлок бакенбардами и такими мохнатыми бровями, что в них, как в лесу, запросто мог поселиться волк и заблудиться девочка в красном капюшоне с пелериной.

Мистер Тёрнхилл Томасу нравился. Добрый, приветливый, общительный — такие господа нечасто сходят с поезда в Габене. Вместе со своим чемоданом, сшитым из лоскутов, он появился на пороге гостиницы месяц назад, с первым снегом. Сразу же сказал, что является представителем старой, почти забытой профессии путешествующих сказочников и попросил номер с окном, выходящим на север».

«Шесть зимних ночей», Кэти Астэр, Лизз Демаро, Мария Покусаева, Надя Сова, Кристина Той, Владимир Торин

© МИФ

«Мой театр. Книга вторая», Николай Цискаридзе (АСТ)

Накануне 50-летия народного артиста России Николая Цискаридзе вышла вторая часть его автобиографии под названием «Мой театр». Обе книги писались на основе дневников артиста. Первая часть была опубликована в 2022 году и содержала события, связанные с автором с 1985-го по 2003 год.

Вторая глава охватывает период жизни Цискаридзе с 2003-го по 2013 год, когда ему пришлось изо всех сил доказывать, что полученная ранее травма не повлияла на его талант и мастерство и что он достоин звания премьера Большого театра. В этой книге автор откровенно делится с поклонниками драмой своей жизни тех лет, а также рассказывает об отношениях с коллегами по цеху и недругами.

Например, Цискаридзе вспоминает, как впервые за пять лет после травмы его пригласили вновь выступить на сцене Парижской оперы в постановке Рудольфа Нуреева «Щелкунчик», или о том, как нарисованные усы для роли офицера французской армии в балете «Пахита» вызвали недовольство у лондонских критиков, и как Цискаридзе доказывал некомпетентность тех самых журналистов.

Помимо самого Цискаридзе, в книге также фигурируют другие известные личности, с которыми его связывают тёплые и дружеские отношения. Среди них — Юрий Григорович, Валерий Гергиев, Марина Семёнова, Роман Виктюк, Пётр Фоменко, Ролан Пети, Зизи Жанмер и многие другие. Кроме того, в автобиографии есть эксклюзивные фото из жизни Цискаридзе, неопубликованные ранее.

«Весной 2009 года я танцевал «Баядерку» в Большом театре. Закончился спектакль, когда ко мне подошла Катя Новикова, руководитель пресс-службы ГАБТ, и передала факс за подписью Лефевр. Это было приглашение станцевать в Парижской опере «Щелкунчик» в постановке Р. Нуреева с прописанными датами выступлений — 19 декабря и 22 декабря 2009 года.

«Господи, — ахнул я, — такой тяжёлый спектакль, его просто так, с ходу, не станцевать». Я понимал сколько мне лет, хотя хореография Нуреева, для артиста любого возраста — ад. Катя мне: «Будешь отказываться?» — «Нет, поеду. Просто не знаю, что мне придётся выплюнуть: печень, кишки, чтобы такую хореографию осилить». Предстояло выучить с нуля весь балет, выручила видеокассета с записью спектакля с Л. Илером в главной роли.

В начале декабря я прилетел в Париж. Думал, боже, там в спектакле рядом со мной будут одни звёзды. Подойдя к расписанию, обнаружил, что никаких звёзд в «Щелкунчике» не предвидится, и самый старый в составе — я.

Одна радость, мне в партнёрши, впервые в жизни, дали маленькую Мириам Ульд-Брахам. Оказывается, у Нуреева и такое было прописано в его бумагах: партию Маши может исполнять танцовщица только небольшого роста. Высокие и средние артистки на эту роль в Опера даже не рассматриваются. И ещё я понял, что ни один танцовщик Парижской оперы моего возраста «Щелкунчик» уже не танцует!».

«Мой театр. Книга вторая», Николай Цискаридзе

© АСТ

«Зимний путь», Жауме Кабре («Азбука-Аттикус»)

Книга известного каталонского писателя Жауме Кабре — это полифонический роман в рассказах об отчаянных или отчаявшихся людях из разных мест и веков— Вена, Амстердам, Париж, Осло, Треблинка, Израиль, Каталония.

Читатель познакомится со множеством героев, в числе которых разочаровавшийся в музыке пианист Пере Броз, который видит на своём последнем концерте самого Шуберта, Агусти, узнавший об измене своей умершей жены, осуждённый Олегер, который вот уже 12 лет ждёт письма от Селии, о несчастном водителе лимузина Рикардо и его неверной супруге, а также о бесчувственных мошенниках, функционерах из Ватикана и многих других. Персонажи, созданные Кабре, живут в совершенно разных временах — XVII, XX, XXI веках, но их всех объединяет эта книга и музыка таких великих композиторов, как Шуберт, Бах, Дворжак и Фишер.

За работу над книгой «Зимний путь» Жауме Кабре в 2001 году был удостоен престижной каталонской награды в области литературы Crítica Serra d’Or.

Вместо того чтобы ехать по дороге на Франкфурт, которая вывела бы его прямо к Дунаю, вместо того чтобы отправиться в Стамбул, как два или три раза говорил хозяину постоялого двора, он повернул коня навстречу восходящему солнцу, в сторону Вальдорфа, по заброшенной тропе, в надежде отомстить. Прощай, Ракель Сорг. Бьюсь об заклад, мы снова встретимся в Магдебурге или где-нибудь ещё ближе к востоку.

Когда солнце осветило заснеженную дорогу, он осадил Ламберта и заглянул в кошель его преподобия. Вороватая дрянь знала своё дело и умело сыграла на тщеславии его преосвященства сиятельного епископа города Мюнстера: в кошеле лежало, монетами большого достоинства, более тринадцати тысяч золотых флоринов. Вот и верь после этого людям».

«Зимний путь», Жауме Кабре

© «Азбука-Аттикус»

«Комикс-погружение» (АСТ)

Сборник комиксов группы российских художников посвящён творческим профессиям и их тонкостям. Авторы книги местами использовали метафоричные образы, чтобы выделить главные аспекты той или иной деятельности, например, изобразили огнедышащим драконом звукорежиссёра, который ругается на стажёра за съёмки на телефон на киноплощадке.

На страницах комиксов читатель познакомится с «грозным» редактором, типичными заказчиками, мечтательными дизайнерами и художниками, модельерами, гонящимися за славой в интернете, и многими другими представителями современных профессий. Всего в произведении 14 разных историй, основанных на реальных событиях. Помимо этого, в книге есть бонус — эксклюзивная глава из руманги, основанной на вселенной «Синтонимы» писательницы Медины Мирай, художницы под псевдонимом snegg.

Сборник создан на основе работ финалистов конкурса, целью которого было продемонстрировать привлекательность профессий в киноиндустрии, лёгкой промышленности и издательском деле. Книга выпущена совместно с Агентством креативных индустрий при поддержке федеральной кампании по популяризации чтения «У страниц нет границ».

Сборник «Комикс-погружение»

© АСТ

«Нити ярче серебра», Кика Хатзопулу (МИФ)

Сюжет дебютного романа греческой писательницы Кики Хатзопулу тесно связан с мифологией её родной страны, а именно с легендой о трёх сёстрах-мойрах, от которых зависит судьба каждого человека.

Предки нынешних вершительниц судеб давно мертвы, и вся работа, порой очень неприятная, упала на плечи потомков древних богов. Выбора у новых мойр нет, ведь для того, чтобы жить и оплачивать счета, нужны средства.

Действие истории разворачивается в почти затонувшем городе Аланте. Главные героини — сёстры Таис, Ава и самая младшая Ио, которую, в отличие от остальных, страхи сделали бдительной и осторожной. И эти качества помогли ей преуспеть в работе. Мойры способны видеть нити судьбы, связывающие человека с его любимыми местами, животными, людьми и предметами, а также управлять ими — вносить корректировки или же вовсе обрывать жизни. Поэтому к ним нередко обращаются клиенты. В случае Ио — это, как правило, те, кто хочет узнать, изменяет им партнёр или нет. Опасения обратившихся в основном подтверждаются, и девушке приходится раз за разом разбивать сердца людям.

Но привычная рутина Ио заканчивается, когда на очередном задании она замечает в многоквартирном здании пожилую женщину с оборванной нитью жизни. Вскоре героиня оказывается втянута в преступный заговор. Героиня вместе с напарником попытается разгадать тёмные тайны прошлого и узнать, кто может быть настолько могущественен, если боги уже давно мертвы.

«Наконец Эдей указал на освещённый контур двери. Должно быть, полицейский участок находится прямо за ней. Ио достала инструменты и умело вскрыла замок. Прежде чем открыть дверь, она через плечо взглянула на Эдея.

— Эй! — позвала Ио. — Я должна натянуть Полотно, чтобы мы не наткнулись на охранников. Знаешь, как это работает?

— Ты видишь что-то вроде гобелена, — ответил он. — Я слышал, нити серебряные.

— Хм. Так и есть. — Этот парень полон сюрпризов. Мало кому хотелось узнать о рождённых мойрами хоть что-то, кроме той чепухи, которую болтали в новостях. — Я могу увидеть нити всех людей в этом здании и понять, где они находятся. Но есть побочный эффект: я перестану ориентироваться в реальном, физическом мире.

— Что мне нужно делать? — спросил он.

— Веди меня, — ответила Ио. Боги, она разговаривает как сумасшедшая.

— Понял. — Не медля ни секунды, он обошел её, одной рукой взял её ладонь, а другой схватился за дверную ручку — готовый вести Ио за собой.

Ио позволила Полотну расцвести вокруг себя. Нити ослепили её — но лишь на мгновение. В участке находилось около десяти человек — больше, чем утверждал Роу: по его словам, в ночную смену дежурили пять офицеров. К счастью, ни за дверью, ни на всём этаже никого не оказалось.

— Идём, — скомандовала Ио.

Пальцы Эдея сжали руку Ио, и её желудок подпрыгнул. Дверь распахнулась.

Они внутри».

«Нити ярче серебра», Кика Хатзопулу

© МИФ

«Кто-то просит прощения», Вадим Панов (АСТ)

Новый роман российского писателя и автора многочисленных бестселлеров в жанре научной фантастики Вадима Панова — это продолжение истории, развернувшейся в книге «День чёрной собаки».

В центре сюжета — майор Феликс Вербин, которому предстоит расследовать дело, которое на первый взгляд кажется очевидным — на берегу Байкала найдено тело умершего от сердечного приступа рыбака. Вербин берётся за работу, потому что не верит в естественную смерть жертвы и хочет докопаться до истины в одном старом деле — экспедиции к таинственному мысу Рытому, участники которого считаются мёртвыми. Майор считает, что прошлое событие как-то связано с происходящими ужасами в Иркутске сейчас.

Озеро Байкал давно считается таинственным и магическим местом — многие туристы, побывавшие на нём, рассказывают о странностях, с которыми они столкнулись. Загадочность этого места привлекает как исследователей, желающих доказать происходящие удивительные вещи с помощью науки, так и тех, кто свято верит в существование магических сил и духов. Некоторые даже в отчаянии ищут спасения у озера, но забывают, что у всего есть цена.

«Старый дом. Деревянный, чуть покосившийся. На улицу — как положено! — выходят окна, вход по левой стене, нужно свернуть с улицы, войти в дверь и сразу оказаться в изрядных размеров комнате, уставленной полками с бесчисленными книгами. Оказаться в большой библиотеке, она же — книжная лавка, в которой можно отыскать как современные издания, так и старые, сорока, пятидесяти и даже столетней давности.

Комната, в которой прошлое смешивалось с настоящим множеством самых разных страниц.

Царство Книжника.

Логово Гриши, известного всему читающему Иркутску и далеко за его пределами. Увлечённому любителю хороших книг, с которым… они никогда особенно не дружили. Он любил читать, но с Гришей познакомился благодаря Рине, пару раз встречал на тусовках сообщества и однажды заглядывал в лавку. И всё. Но почему-то, случайно проезжая по улице и бросив взгляд на старый дом, он поймал себя на мысли, что нужно остановиться и зайти. Если, конечно, лавка открыта. Или просто подойти к дому. Если Гриша сегодня не здесь. Постоять у двери и уехать. В последнее время у него часто появлялось желание оказаться в местах, которые что-то для него значили или были важны, и встретиться с людьми, которых давно не видел. Сначала он не понимал этого странного желания, но пару дней назад догадался, что прощается».