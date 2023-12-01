Сказочная психология и новый Леви: в ноябре вышли книги «Ведьмы. Салем, 1692», «И жили они долго и счастливо» и другие

В ноябре в России на книжных прилавках появились такие основанные на детских сказках книги, как роман Алёны Селютиной «И жили они долго и счастливо» о сложностях в браке Кощея и Василисы и произведение «Архетипы в русских сказках», в котором Елена Журек на примере известных всем героев рассказывает о различных психологических проблемах. Тема мистики затрагивается в книге Марины Голубевой «Настоящая история магии. От ритуалов каменного века и друидов до алхимии и Колеса года», а Стейси Шиф в своей новой работе предлагает узнать подробности об охоте на салемских ведьм в 1692 году. Также в продаже появились новый роман Марка Леви «Выключи свет — и увидишь звёзды» и автобиография Энцо Феррари.

«Выключи свет — и увидишь звёзды», Марк Леви («Азбука-Аттикус»)

Известный во всём мире мастер историй о любви Марк Леви написал новую книгу, которую теперь могут прочитать и российские поклонники его творчества. В копилке писателя числится множество признанных романов, некоторые из которых были экранизированы, в частности «Между небом и землёй», «Каждый хочет любить» и «Где ты?».

«Выключи свет — и увидишь звёзды» — это книга о двух одиноких и абсолютно разных людях, которые встретились на океанском лайнере. Главный герой Джереми небогат, он долгое время мечтал оставить прошлую жизнь и отправиться на корабле в счастливое будущее, где он станет джазовым исполнителем. В отличие от многих на палубе, ему важен не только конечный пункт, но и сам процесс: он со слезами и восторгом наблюдает за океаном и природой даже в плохую погоду.

Адель Глимпс замечает Джереми и чувствует в нём родную душу. Девушка работает мастером-часовщиком, поэтому у неё есть деньги на каюту в первом классе. Несмотря на разные жизни, социальный статус и судьбы, герои открывают друг в друге новые грани и сближаются.

«Они были в пути уже два часа. Чем дальше они отъезжали от города, тем лучше становилось настроение Адели. Ей было очень хорошо с Джереми. Даже молчащий, погружённый в раздумья, он успокаивал Адель. Стемнело; и тут, проезжая мимо какой-то деревни, Адель вдруг поняла, что с ней происходит: она была по-настоящему счастлива, этого так долго не случалось, что она уже и не помнила, когда в последний раз была такой счастливой. Она сдержала улыбку, готовую расцвести на её губах, и сбросила скорость.



— Я умираю от голода. Ты не хочешь где-нибудь перекусить?

— Отличная идея, с утра ничего не ел, — ответил Джереми. — Я приглашаю вас на ужин.

— А я уж думала, что ты потерял голос. Я принимаю твое приглашение, а завтра будет моя очередь платить.

От мысли, что их совместная поездка продолжится, Джереми просиял.

— При условии, что завтра ты будешь развлекать меня беседой, — добавила она».

«Выключи свет — и увидишь звёзды», Марк Леви

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«Последние поручения», Куив Макдоннелл (МИФ)

Комедийный детектив «Последние поручения» — четвёртая книга в «Дублинской серии», включающей также романы «Человек с одним из многих лиц», «День, который никогда не настанет» и «Ангельская» работёнка». Продюсерская компания Avalon и режиссёр Крис Эддисон снимают сериал, основанный на этом детективном цикле.

Действие романа «Последние поручения» разворачивается в Дублине. Главный герой Пол Малкроун и его девушка Бриджит недавно открыли «Сыскное агентство МКМ», но оно уже находится на грани банкротства из-за постоянных козней со стороны конкурентов, а также сомнительных методов работы их коллеги и друга Бриджит детектива Банни Макгэрри, славящегося взрывным темпераментом.

Кроме того, на персонажей давит необъяснимое явление в лице «восставшего из мёртвых» агента Федерального бюро расследований. Банни был уверен, что тот находится под землёй в горах, однако внезапно его призрак является и начинает сводить с ума Макгэрри, то и дело напоминая о прошлом. Тем не менее у этих таинственных событий есть объяснение, а также ответы на вопросы, которые заставят героев переосмыслить свою жизнь.

«Пойдя налево, Банни миновал ухмылявшуюся фигуру Зайаса, который стоял, прислонившись к стене гаража.

— Отличная работа, детектив. Вам хорошо удаётся поддерживать иллюзию нормальности. Продолжайте в том же духе и старайтесь сохранять спокойствие.

Банни проигнорировал его, пытаясь сосредоточиться на чём-нибудь ином. Сегодня воскресенье. Кого он отобрал на воскресную игру от команды Святого Иуды? На результатах это, конечно, не скажется, но всё же?

Зайас пристроился в шаге позади:

— Как думаете, тела уже опознали? Всё-таки прошло уже несколько дней.

— Ты ненастоящий, — прошипел Банни сквозь стиснутые зубы и ускорил шаг.

— Конечно. Я ваш разум, теряющий контроль над собой по причине вполне понятного стресса. Но из-за того, что я ненастоящий, я не перестаю быть проблемой.

— Прекрати меня преследовать.

— Не я вас преследую.

Банни резко остановился и посмотрел назад. Зайас пропал. Зато через улицу Банни заметил мужчину с длинными рыжими волосами, выгуливавшего собаку породы колли. Мужчина взглянул на Банни и отвернулся. Банни снова пошёл вперёд».

«Последние поручения», Куив Макдоннелл

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«Архетипы в русских сказках», Елена Журек (АСТ)

Практикующий семейный психолог и автор книги Елена Журек с особым вниманием к деталям разобрала всем известные сказки. Эта книга — пособие для взрослых, возможность проанализировать себя, своё психологическое состояние и даже увидеть «второе дно» любимых историй. Знакомые герои предстают в книге в непривычных образах.

Журек исследует множество тем — от родительских ошибок до проблем в отношениях. Например, сказка «Гуси-лебеди» в понимании психолога — история о братьях и сёстрах, растущих в одной семье. Если точнее, о том, как старший ребёнок теряет детство и собственное «я» в попытках быстро повзрослеть и угодить родителям.

На примере «Морозка» изучается тема «удобного ребёнка» и жертвы, а на основе «Волка и семерых козлят» рассказывается о родительском контроле.

«Три милейших поросёнка — сказка старая, британская, но дорога сердцу многих поколений русских детишек, на ней воспитанных. И, как водится, сказки древние, народные писались в эпоху, когда не так бережно относились к нежной детской психике, как сейчас. Никто не заботился о возрастных ограничениях и о том, что деткам ещё рано знать, а что уже можно рассказывать. С самого раннего возраста показывали суровый мир как есть — в природе есть хищники и жертвы, всё живое ест другое живое. Естественный отбор во всей его красе без лишних сюсюканий. Суровые времена и нравы! И как так с детками можно? То ли дело сейчас — бережно и нежно, чтобы не напугать ребятишек излишней натуралистичностью и дикостью законов природы. Вот и с этой сказкой так случилось — отредактировали чуток под современные представления о мире и воспитании. В старой-то версии оно как? Жрал там Волк бедных поросят с аппетитом без зазрения совести. Да и лапочка Наф-Наф в финале не обломался — сварил вражину в котле, отомстил за убиенных родичей, попировал на волчьих костях да порадовался. Дикие средневековые зверюги! Ну как такие ужасы детям на ночь рассказывать? Вот и приукрасили немножко современную версию. И ленивые поросятки выжили — у работящего брата укрылись. Да и волка сильно не кошмарили — так, искупали в тёпленькой водичке в котле, да и отпустили с миром. Ни одно животное не пострадало».

«Архетипы в русских сказках. Какая детская травма у Кощея. Как прошла сепарация Колобка. Почему премудрость не спасла Царевну-лягушку от абьюзера», Елена Журек

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«Пропавшие в Эдеме», Эшколь Нево («Азбука-Аттикус»)

Роман популярного израильского писателя Эшколя Нево разделён на три разные истории, которые на первый взгляд ничем не связаны между собой, но, познакомившись с каждой из них, читатель сможет найти общий смысл.

В первой истории — «Дорога смерти» — главный герой Омри во время послеразводного путешествия по Боливии заводит знакомство с супружеской парой, Роненом и Морой, и невольно оказывается вовлечённым в их отношения. Этот странный союз быстро движется к смертельному финалу.

Вторая новелла называется «Семейная история». В ней рассказывается о пожилом докторе-вдовце Каро, который, к своему удивлению, начинает испытывать чувства к молодой Лиат, врачу-интерну. Надменная и самовлюблённая девушка знает себе цену, а главный герой замечает, что она умна, начитанна и хорошо разбирается в медицине, и невольно начинает выделять среди остальных.

Третья часть носит название всего романа. В ней речь идёт о семейной паре, которая по сложившейся традиции субботним утром вышла на прогулку по фруктовой плантации. Они женаты около 18 лет, часто ссорились по бытовым и личным вопросам, их дети уже выросли, но в это утро между ними была идиллия. Тем не менее прогулка закончилась горем: супруг отлучился в туалет и не вернулся. Отчаявшейся жене предстоит проанализировать всю их жизнь, попытаться раскрыть тайну исчезновения мужа и сохранить семью.

В оригинале Эшколь Нево в названии романа использует слово «пардес», переводящееся как «фруктовая плантация». Однако толкование этого понятия довольно обширно. Например, в трактате «Хагига» есть история о четырёх мужчинах, вошедших в Пардес (аллегория райского сада), но только один из них сумел успешно покинуть это место. Жизнь остальных была обречена: один скончался, другой сошёл с ума, а третий стал отступником.

« — Ну, что она пишет? — спросил мой адвокат, барабаня пальцами по столу в ритме три четверти.

Несколько секунд я молчал.

Риск, на который пошла Мор, меня потряс.

Мне было ясно, что она вверяет мне свою судьбу, чтобы и я, в свою очередь, вверил свою судьбу ей. Уловка совершенно прозрачная. И всё равно она на меня подействовала.

Я почувствовал это физически. Как будто огромная волна ударила мне в грудь — жалость, удивление, желание спасти её — и тут же накрыла меня всего, до мочек ушей.

Я ждал, пока эта волна схлынет.

И рассказал адвокату о том, что предлагает Мор. В общих чертах.

Он сглотнул все слова, которыми собирался её назвать, — они буквально спустились по его горлу — и сказал:

— Если серьёзно, вы ведь не собираетесь обдумывать эту возможность, правда?

Я промолчал.

— Вы смеётесь надо мной? — спросил он недоверчиво.

Я молчал.

— Послушайте меня, — сказал он. — Слушаете? Как ваш адвокат, я обязан предупредить вас: если вы признаетесь, что были с ними там, дальше возможно всё.

Я кивнул.

— Вас обвинят в лучшем случае в лжесвидетельстве, а в худшем — в пособничестве убийству.

Я кивнул.

— Учитывайте, что эта девушка... как бы это сказать... не мать Тереза. Она легко изменит свои показания и обвинит вас в том, что именно вы столкнули её мужа в пропасть.

Я кивнул».

«Пропавшие в Эдеме», Эшколь Нево

© Азбука-Аттикус

«И жили они долго и счастливо», Алёна Селютина (МИФ)

Алёна Селютина пишет прозу с 13 лет и воспринимает процесс создания книг как сеанс у психолога. «И жили они долго и счастливо» — фэнтези-роман, основой для которого послужил русский фольклор.

«Мне захотелось поговорить о том, что, на мой взгляд, должно являться основой любого брака: об уважении, поддержке, праве оставаться собой и безопасности. И о верности в самом широком понимании этого слова», — приводятся слова автора на сайте издательства.

В центре книги — Василиса Прекрасная и Кощей Бессмертный, которые уже много лет женаты. Оба они трудятся на Западно-Сибирское отделение Управления по надзору за магией и магической миграцией. Возглавляет контору Баюн. Дома же ждут супругов доберманы Мунин и Хугин.

Работа у героев нелёгкая, и периодически на них сваливаются разные проблемы, среди которых, например, пропажа старой ведьмы, которая живёт на окраине болота, и появление в её доме двух неизвестных детей.

Кощей и Василиса счастливы в браке, но внезапно нагрянувшее прошлое и работа становятся для них серьёзным испытанием на доверие и прочность союза.

«Чёрный джип Кощея стоял у ворот Конторы. Интерьер машины был зачарован на чистоту, и можно было не бояться, что болотная грязь с сапог нанесёт хотя бы малейший урон идеально чистым коврикам, натёртой до блеска полированной обивке или светлой коже сидений.

Машину мужа Василиса любила, в ней ей всегда становилось спокойно, здесь от неё ничего не зависело, и она ничего не решала: едешь и наслаждаешься. Так что она откинулась на спинку сиденья и устало прикрыла глаза. От долгой прогулки по болотам, тряски на псе из огнива и пытки стульями в кабинете Баюна ломило всё тело. Время было уже за полночь, страшно хотелось спать. Кощей выглядел не лучше. Он не торопился заводить машину, вероятно, давая себе время собраться с силами — они жили в небольшом коттеджном посёлке за городом, и до него ещё нужно было доехать, — и просто сидел, уставившись в невидимую точку на руле.

— Знаешь, — устало вздохнула Василиса, глядя сквозь едва приоткрытые веки на ярко горящий уличный фонарь. — Настя мне рассказывала, как она порой Соколу с работой помогала. Так вот, её послушать, сплошная романтика да забавные случаи. И я даже немного обрадовалась, мы же тысячу лет вдвоём на вызовы не ходили. Думала, вдруг в этот раз у нас тоже будет интересно и романтично. А в результате меня перепугали, а тебя покусали... Что с нами не так?»

«И жили они долго и счастливо», Алёна Селютина

© МИФ

«Читатель на кушетке. Мании, причуды и слабости любителей читать книги», Витиелло Гвидо (АСТ)

В этой книге автор общается с читателем будто на сеансе психолога, но с юмором, и объясняет привычки, неврозы и мании книголюбов. Писатель погружается в мир читателей со всего света и объясняет, почему некоторые любят подчёркивать различные цитаты из того или иного произведения, а другие боятся, что на книге появится хоть одно пятнышко, что можно узнать о человеке, посмотрев на его домашнюю библиотеку, что такое библиомания и многое другое.

Как заявляет литератор, его книга посвящена читателям-невротикам. К примеру тем, кто с грустью одалживает кому-либо книгу, полиаморным и моногамным читателям, а также тем, кто стыдится признаться в непрочитанной классике.

«Так или иначе, отношения невротичного читателя с книгами точно так же наполнены разного рода ритуалами и запретами, по сравнению с которыми, раз уж мы решили до конца придерживаться эволюционной теории, десять заповедей — великолепный образчик просвещённых мыслей и продвинутых взглядов на мир.

Первая заповедь: «Не выбрасывай». Вы когда-нибудь пробовали выкинуть даже самую паршивую книжонку в мусорное ведро? В ту секунду, когда вы уже соберётесь выпустить её из рук, вы точно ощутите сверхъестественную силу, которая удерживает вас от этого. Она даже сильнее, чем воля ангела, остановившего уже занесённую руку Авраама, когда тот готовился убить своего сына Исаака. И как бы мы ни пытались рационально объяснить происходящее (то есть запихнуть ваши неврозы и тревоги в разумную оболочку), очевидно одно: это рефлекторное действие, завязанное на суеверии».

«Читатель на кушетке. Мании, причуды и слабости любителей читать книги», Витиелло Гвидо

© АСТ

«Ведьмы. Салем, 1692», Стейси Шиф («Азбука-Аттикус»)

Лауреат Пулитцеровской премии, историк Стейси Шиф написала книгу об одном из самых загадочных событий в истории Америки. Тайна Салема породила почти столько же теорий, сколько и убийство Джона Кеннеди.

История охоты на ведьм началась в штате Массачусетс зимой 1692 года, когда дочь священника вдруг стала биться в конвульсиях и истошно кричать. Первая казнь через повешение зафиксирована в июне, а последняя — в сентябре. Среди обвинённых в колдовстве были даже собаки.

Те ужасающие события стали последним отголоском Средневековья в наступившей новой эпохе. Автор книги подробно изучает произошедшее в Салеме, раскрывая при этом некоторые тайны. Она глубоко и с психологической точностью описывает преследование ведьм, тем самым представляя читателю не просто сухие исторические данные, а настоящее детективное расследование. Как отметил историк Джон Демос, «книга оставляет после себя неизгладимый след. Это нулевая отметка. Это эмоционально мощно».

Перед прочтением Шиф предоставляет читателями возможность ознакомиться с главными персонажами, фигурирующими в истории. Кроме того, в книге присутствуют иллюстрации, связанные с темой.

«В конце июля один салемский житель обратил внимание, что Бог явил свою милость: за целый год не было зафиксировано ни одного случая чёрной оспы. Господь, однако, послал им новое испытание. Для этого он, судя по всему, выбрал в качестве карающего ангела благонамеренного андоверского фермера, который отчаянно пытался спасти умирающую жену, за двадцать лет родившую ему десятерых детей. Сначала Джозеф Боллард предъявил претензию своему сорокадевятилетнему родственнику. Не имеет ли он какого-нибудь отношения к необычным «болезненным ощущениям», которые с весны донимают Элизабет? Родственник баловался предсказанием судьбы и чёрной магией, но помочь не смог. Он ничего об этом не знал.

Боллард обратился к властям, которые, вспомнив испанскую практику начала XVI века, посоветовали ему послать лошадь за салемскими провидицами. Почти наверняка здесь не обошлось без племянницы Пэрриса и Мэри Уолкотт. Около постели Элизабет Боллард девочки начали корчиться в конвульсиях. Прямо или косвенно они указали на хрупкую Энн Фостер, андоверскую вдову семидесяти двух лет, ту, что в своё время попала в аварию при полёте».

«Ведьмы. Салем, 1692», Стейси Шиф

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«Настоящая история магии. От ритуалов каменного века и друидов до алхимии и Колеса года», Марина Голубева (МИФ)

Кандидат философских наук, писательница Марина Голубева собрала в своей книге мировую историю магии в общепринятом контексте — от древних времён до эпохи Возрождения.

Всего в произведении четыре основных части — «Магия в мире Средневековья», «Магическое наследие языческой Европы», «Магия как наука», а также «Церемониальная и ритуальная магия: от святых чудотворцев до некромантов и ведьм».

Автор книги считает, что древняя магия представляет собой миф в действии и практическое представление людей о мире. Из книги читатель узнает о видах и законах магии, предпосылках появления чародейства и времени его зарождения. Помимо этого, Марина Голубева рассказывает о том, где берут начало такие учения, как алхимия и астрология, а также делится знаниями о когда-то использовавшихся магических ритуалах и артефактах.

«Согласно мифу о древнем происхождении алхимии, людей этому искусству на заре времён научили падшие (проклятые) ангелы, которые, согласно одной библейской истории, вступали в связь с земными женщинами. Проклятые открыли своим возлюбленным тайну трансмутации, чтобы те могли любой металл превратить в золото. В одном из манускриптов, написанном от лица неизвестной жрицы, которая называла себя Исидой, эта женщина хвастается своей связью с падшим ангелом Амнаэлем. Он в благодарность за полученное наслаждение научил Исиду «алхимическому искусству». Однако никаких сведений об алхимии в ветхозаветных текстах нет; иудейские пророки, судя по всему, ею тоже не занимались, так же как и их жёны.

Познакомившись с манускриптом Исиды, позднеантичные натурфилософы связали происхождение алхимии с Древним Египтом и его мрачными тайнами и культами. И это тоже — лишь наполовину правда. Не менее популярными были рассказы о том, что основоположником алхимического искусства был Гермес, прозванный Трисмегистом (Трижды величайшим). Кем он был (и был ли на самом деле), доподлинно неизвестно. Одни адепты алхимии называли его великим мудрецом и магом древности, принявшим имя древнегреческого бога. Другие считали Гермеса воплощением древнеегипетского бога науки и магии Тота».

«Настоящая история магии. От ритуалов каменного века и друидов до алхимии и Колеса года», Марина Голубева

© МИФ

«Мои ужасные радости. История моей жизни», Энцо Феррари (АСТ)

В России вышла автобиография известного итальянского инженера и гонщика, основателя одного из самых дорогостоящих автобрендов — Ferrari.

Путь Энцо Феррари к славе был извилист. Как часто бывает, его личность нередко подвергалась обсуждению в СМИ, отчего появлялось множество мифов о его судьбе. Чтобы навсегда освободиться от неправдивых ярлыков, Феррари решил написать книгу о самом себе и рассказать миру правду.

Первая версия книги «Мои ужасные радости. История моей жизни» была опубликована в 1962 году издательством Cappelli. Со временем автор переосмысливал и дополнял её, и в 1980-м была выпущена отредактированная и более детальная автобиография. Вышедшая в РФ книга объединяет в себе обе версии. Кроме того, в ней есть очерк второго сына Энцо Феррари — бизнесмена и вице-президента компании Ferrari Пьеро Феррари, — а также глоссарий с именами известных автогонщиков.

Из автобиографии читатель узнает о мечте детства Энцо Феррари, тяжёлых периодах двух мировых войн, основании Scuderia Ferrari, гонке с Alfa Romeo, о глубоком горе после потери ребёнка, кризисе, угрозе банкротства и о многих других событиях и людях, повлиявших на жизнь легендарной личности.