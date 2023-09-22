Фантастический богатырский эпос: Станислав Дмитриев рассказал о сериале «Киберслав»

Выход анимационного фантастического проекта «Киберслав» назначен на 2024 год. Один из авторов и режиссёров фильма Станислав Дмитриев рассказал, что сериал будет приквелом к полнометражной картине. Он также поделился некоторыми подробностями сюжета и фэнтезийного мира, основанного на русском фольклоре. История вращается вокруг богатыря Киберслава, который охотится на населяющую окрестности города Китежа нечистую силу. Подробности — в материале RT.

«Киберслав» — первый в своём роде российский анимационный проект о славянском альтернативном мире, где сочетаются фольклорный эпос и киберпанк. В беседе с RT автор и один из режиссёров проекта Станислав Дмитриев рассказал, что сериал из восьми эпизодов станет частью франшизы, в рамках которой планируется в том числе выход полнометражной ленты. Сценарий к ней был написан ещё в 2019 году и разрабатывался студией Evil Pirate, однако производство не стартовало, а после того, как в 2020-м проектом заинтересовался «КиноПоиск», было решено начать с сериала.

«Мы (совместно с «КиноПоиском». — RT) решили расширить вселенную и начать с приквелов полного метра, который как раз был написан. События сериала от полного метра не сильно отстают», — рассказал постановщик, добавив, что в первом сезоне раскроется часть истории происхождения героя.

По сюжету богатырь Киберслав, житель Китежа, где разные высокотехнологичные механизмы и устройства питаются энергией загадочного Источника, охотится на нечисть. Таким образом он в том числе глушит ненависть к себе: герой — помесь человека и нечистой силы, полукровка с фиолетовыми глазами и лапой вместо одной руки. Киберслав служит у хранителя Источника — князя. Подвиги богатыря остаются в тени, поскольку среди людей он изгой. О своём происхождении герой ничего не знает: сразу после рождения его отправили в приют при монастыре, где он и вырос.

В Киберславе проявляется тёмная сущность, и, чтобы её сдерживать, он носит специальный ошейник. Единственный человек, принимающий героя таким, какой он есть, — его подруга детства, молодая княжна Милослава, в которую он тайно влюблён. У него есть ещё один сторонник — демон Арт.

В сериале Киберслав будет расследовать страшное преступление, связанное с княжеской семьёй. Герою предстоит выяснить, виноваты в содеянном местные люди или чертовщина, обитающая в близлежащих лесах. Борьбу с нечистью Киберслав ведёт с помощью высокотехнологичных гаджетов — это и сверхсовременное оружие в виде креста, стреляющего лазером, и гранаты, превращающиеся в матрёшку. Их можно было увидеть ещё в первом демонстрационном ролике проекта, в котором авторы отразили «своё видение отечественного анимационного кино».

Интересно, что в этом мире нет привычных современным зрителям гаджетов: смартфона и прочих средств связи. Как отмечает Дмитриев, с точки зрения механики идея проекта скорее близка к франшизе «Звёздные войны».

«Мы не смешиваем будущее с прошлым, где древние русы внезапно познали технологии современности. Это параллельная реальность, которая пошла по определённому пути, придуманный лор (фоновая информация о выдуманном мире. — RT), как у Толкина или Мартина. Разработанный мир, в котором всё гармонично и он сам по себе живёт параллельно с нашим», — подчеркнул кинематографист.

При этом Дмитриев отметил, что картина — не сюрреалистичная, а появление смартфонов сделало бы мир «Киберслава» нереалистичным.

© Кадр из сериала «Киберслав»

Кинематографист объяснил, что затянувшийся производственный процесс связан со сложностью реализации проекта подобного масштаба. Не исключено, что, пополнив линейку «КиноПоиска», сериал получит продолжение, поскольку онлайн-кинотеатр (как в случае с фильмами о майоре Громе) активно работает над историями, имеющими потенциал перерасти в киновселенную. В то же время Дмитриев отметил, что, несмотря на поддержку «КиноПоиска», «Киберслав» остаётся авторским проектом.

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«Это не продюсерский, а интернет-проект. Он зародился как видео в интернете. И все понимают, что это такая визионерская история — то, что может выйти из-под пера определённых авторов, которые её придумали и занимались ею много лет, прежде чем она встала на коммерческие рельсы», — подчеркнул он.

Авторы картины, в свою очередь, стараются придерживаться предложенного формата и учитывать моменты, связанные с требованиями площадки к контенту.

Русская эстетика в проекте, помимо одежды героев — от шапки-ушанки до богатырских доспехов, передана в музыкальном сопровождении. В свежем тизере звон колоколов сочетается с эпической партией ударных.