«Киберпанк по-древнеславянски»: создатель мультфильма «Киберслав» рассказал о своём проекте

В сентябре 2018 года в интернете появился трейлер мультфильма «Киберслав» — предстоящего амбициозного проекта молодой петербургской команды Evil Pirate Studio. Ролик моментально стал популярным среди пользователей сети: меньше чем за месяц его посмотрели около миллиона человек. RT встретился с создателем студии Станиславом Дмитриевым, чтобы узнать подробности релиза. Аниматор рассказал, какими суперспособностями обладает главный герой, на какие деньги создаётся мультфильм и когда его покажут зрителям.

— Станислав, прежде всего расскажите, как Evil Pirate Studio появились на свет. Кто был инициатором создания студии, с чего всё начиналось?

— Это долгая история. Я с самого начала своего творческого пути любил всякие проектные движения, проектную работу. Начинал я как иллюстратор, иллюстрировал самые разные вещи: была реклама, комиксы… А потом всё перешло в анимацию.

В принципе, мне всегда нравилась анимация, очень хотелось попробовать себя там. Постепенно образовалась команда — сейчас это некая анимационная студия, продакшн. На данный момент совсем небольшой.

— Сколько человек в вашей команде?

— У нас есть проекты, и под эти проекты я собираю команду, то есть определённых людей на определённые проекты.

— Что вам уже удалось реализовать?

— Почти все проекты, которые уже реализованы, на данный момент находятся под NDA (соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. — RT). Поэтому, к сожалению, не могу о них говорить. Были какие-то авторские проекты студии.

Мы делали клип музыкальный для одной очень известной группы. Но, к сожалению, он не пошёл никуда — группа решила песню не издавать и, соответственно, клип тоже.

Ещё у нас был проект полнометражного анимационного фильма. Точнее, наполовину анимационного, наполовину игрового кино. Мы его запаковали как продюсерский пакет, чтобы подать на субсидию. Но, к сожалению, поддержки не получили. Тогда мы решили сделать что-то немного похулиганистее. Чтобы самим было интересно. Таким образом и родился «Киберслав».

— А кроме «Киберслава» у вас что-то сейчас есть в работе?

— Сейчас мы помогаем с авторским кино одним ребятам из США. Там не столько анимация, сколько ротоскопия. Это будет фестивальное кино. Ещё проводим переговоры по поводу музыкальных клипов. Но основное направление всё-таки «Киберслав». Потому что это и нам интересно, и, как последние три недели показали, интересно людям.

— Трейлер вышел 10 сентября. Сейчас у него почти миллион просмотров на YouTube. Возникает вопрос: у вас были договорённости по пиару с какими-либо площадками или всё получилось само собой?

— Почти миллион… Если ещё посмотреть перезаливы, цифра будет больше — два с половиной где-то. А по поводу пиара — мы почти ничего не делали!

Сначала мы презентовали 20-секундный тизер. В нём большую часть времени фигурировал чёрный экран и только появлялись вспышки анимации. Поговорили с администраторами двух пабликов, они сказали: «О, интересно, давайте». Там пост и тут пост сделали. В итоге через неделю нам уже практически не надо было репостить трейлер. Он был просто залит на канал — и вдруг пошёл сарафанным радио, так разошёлся… Мы совершенно не ожидали этого.

— А расскажите о фильме, о сюжете и о вселенной «Киберслава».

— Трейлер говорит сам за себя. Это киберпанк по-древнеславянски.

А по поводу сюжета… Пока рано, наверное, говорить про сюжет. У нас впереди длинный период производства. Хотелось бы сохранить тайну, чтобы зрителю было чего ждать.

— А сценарий готов полностью или ещё находится на стадии разработки?

— Он пока не готов полностью. Мы знаем, о чём будет кино, но само тело сценария пока не закончено.

© Evil Pirate Studio

— Какими суперспособностями обладает ваш герой?

— Он у нас богатырь и, соответственно, обладает нечеловеческой силой. У него есть и другие способности, но это очень сильно связано с сюжетом, поэтому тоже пока будет тайной.

— Чем вы вдохновлялись? Почему именно славянский панк?

— На самом деле — ничем конкретным. Есть у нас, у 25—30-летних, какой-то багаж поглощённого в течение жизни медийного контента. Это и советские мультики про богатырей, про фольклор наш, это и западное медиа, которое ворвалось в наш мир, когда мы были детьми. Переплетение того и другого, наверное, родило данный жанр.

— А вам попадалось в интернете такое название, как славяниме?

— Да, это популярный комментарий на YouTube. Он появился, видимо, из сравнения нашего проекта с работами вроде сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Это американская идея, американский сериал, сделанный в Азии. И когда-то давно все сильно спорили, аниме это или нет — непонятно было, к чему его причислять. Как и наш проект. Вот, видимо, и провели такую параллель. Если «Аватар Аанг» — америме, то мы, получается, — славяниме. Но мы не позиционируем себя как аниме. Мы — нечто иное.

— Комментарии, которые зрители оставляют под вашими роликами, каким-то образом меняют концепцию «Киберслава»? Вы ориентируетесь на них при составлении сценария?

— Мы хотим быть максимально открытыми и прислушиваться к аудитории. Но на данный момент каких-то претензий и глобальных желаний что-то изменить попросту нет. Да и сюжет мы пока не раскрываем.

— За музыку к трейлеру отвечала группа Oligarkh. Вы планируете сотрудничать с ней в дальнейшем?

— Да, с Oligarkh мы очень хотим сотрудничать. Вот вы спрашивали, чем мы вдохновлялись... Так вот. Oligarkh — это, видимо, всё-таки одна из таких вещей. Они так грациозно совмещают старорусские, славянские мотивы, что за душу берёт, и современную электронную музыку! Я, как визуал, представляю что-то старорусское, какие-то образы фольклорные, смешанные с роботами, с киберпанком. Может быть, они в том числе натолкнули нас на такую идею.

© Evil Pirate Studio

— Какую музыку вы сами предпочитаете?

— Лично я? Я люблю разную музыку. Рэпкор, хардкор, рэп... Но я полюбил рэп ещё до того, как это стало мейнстримом.

— В одном из комментариев к вашему ролику на reddit иностранные интернет-пользователи сравнивают трейлер «Киберслава» с мультипликацией 1980—1990-х годов. Вы стремились к такому «ретроналёту»?

— Надо будет всё же почитать комментарии на reddit. Стремиться, может быть, и не стремились. По крайней мере — сознательно.

Но... Одним из ярких впечатлений моего детства был сериал Spider-Man: The Animated Series. Он очень круто сделан в плане драматургии: его можно пересматривать, даже будучи 30-летним. Совершенно адекватно он будет восприниматься в этом возрасте.

Я думаю, такие интересные вещи наложили определённый след на мою дальнейшую деятельность. И «Киберслав», возможно, немного похож на эту анимацию 1980—1990-х.

— Не можем обойти вопрос финансирования. Откуда оно поступало на начальной стадии проекта? Начали ли к вам обращаться с предложениями спонсорства, помощи после выхода трейлера?

— Трейлер мы делали вообще без денег. Совсем небольшой командой, больше года. И занимались этим чуть ли не в свободное время. Ну а сейчас нам поступают финансовые предложения, чему мы очень рады. К краудфандингу мы не прибегаем просто потому, что порядок цифр у нас немножко другой…

— Сильно больше?

— Сильно больше, чем краудфандинг в принципе может потянуть. Кино на краудфандинг в России, я думаю, пока не снять.

Краудфандинг бы отлично зашёл, если бы мы в самом начале его использовали, подали идею народу: давайте соберём денег, чтобы сделать трейлер. Теперь же нам нужно серьёзное финансирование, чтобы проект реализовать.

— Премьера назначена на 2020 год?

— Не совсем. Всё будет зависеть от того, как скоро мы получим финансирование. И производство займёт два — два с небольшим года. То есть конец 2020-го — начало 2021-го… Это оптимистично очень.

Ну мы, в общем-то, очень хотим достаточно быстро, но при этом качественно реализовать проект. Потому что желающих его посмотреть уже очень много.

— Вас торопят?

— Да нет. Люди понимают, что рисованная анимация — длинный и тяжёлый процесс. Они учитывают, что мы — не большой игрок на рынке, а начинающая компания, и проект-то у нас необычный. Думаю, люди понимают, что придётся подождать. И, в общем-то, они готовы ждать.

— А семья поддерживает ваши начинания?

— Полностью поддерживает. Моя жена, умница и красавица, многого натерпелась в связи с моей частой проектной деятельностью. С «Киберславом» я приезжал поздно и чуть ли не ночевал на работе. Но она стоически всё это выдержала. Ну и ребёнок поддерживает. Кто бы в детстве не хотел, чтобы папа делал мультики? Ему это очень нравится, в садике часто рассказывает про это.

Полную версию интервью смотрите на RTД 7 октября.