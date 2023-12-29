«Буратино», «Авиатор», «Рождение империи»: 20 российских фильмов получили поддержку Фонда кино

Фонд кино обнародовал список отечественных картин, которые получат материальную поддержку организации. Среди них девять проектов крупных национальных студий — «Пророк. История Александра Пушкина», «Рождение империи», «Финист. Первый богатырь», «Буратино», «Горыныч» и другие. Кроме того, финансовое содействие будет оказано фильмам компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства. В перечень вошли 11 работ, включая ленты «Авиатор», «Тимур и его команда», «Мама из прошлого» и «Быстрей врага».

Фонд кино завершил процедуру отбора художественных национальных фильмов с целью оказания поддержки для их создания. Финансирование одобрено девяти проектам компаний — лидеров отечественного кинопроизводства. Среди них две картины «СТВ» — «Горыныч» и «Девятая планета», три проекта «Централ Партнёршип» — «Гуантанамера», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Северный полюс — 8», а также фильмы «Рождение империи» («ТРИТЭ»), «Буратино» («Водород 2011»), «Василий» («Арт Пикчерс Студия») и «Финист. Первый богатырь» (Yellow, Black and White).

В картине «Девятая планета» расскажут историю вернувшегося из армии солдата, который пострадал в результате чрезвычайного происшествия. Сердце героя остановилось. Пока врачи пытаются реанимировать пациента, у него возникают воспоминания о несуществующих местах и событиях: схватка с чудищами, пейзажи незнакомой планеты и база людей на ней. Встретившись на Земле с бывшей возлюбленной, герой приходит к пониманию, что всплывшие в сознании эпизоды реальны, а его память была кем-то изменена.

Натурные съёмки фильма пройдут в Абхазии и Москве, также рассматриваются Краснодарский край и Алтай. Режиссёром проекта выступит Николай Рыбников, ранее снявший криминальную драму «Чекаго». На роли претендуют Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Илья Коробко, Никита Павленко и Арам Вардеванян. Премьера ленты запланирована на 2025 год.

В центре сюжета приключенческого фэнтези «Горыныч» — лейтенант ВМФ Алексей, который случайно похищает морское чудище. Герою придётся не только подружиться с детёнышем фольклорного персонажа, но и спасти с его помощью древнерусское княжество от набегов врагов и внутренних распрей.

В ходе презентации Фонду кино продюсер Сергей Сельянов отметил, что в картине будет несколько музыкальных номеров, а её главным отличием от других лент этого жанра станет атмосфера.

«В этом фильме есть чуть больше эксцентрики, чем в наших прошлых сказках», — рассказал он.

Ещё один приключенческий проект, получивший поддержку Фонда кино, — «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко. Он расширит киновселенную Белогорья. В этот раз героем станет одержимый страстью к подвигам и весьма самоуверенный Финист — Ясный сокол. Вместе с друзьями он отправится в путешествие по Востоку.

«Мы поняли, что можно сделать богатыря (такого русского Синдбада-морехода), который будет путешествовать по разным странам и совершать подвиги... Пласт сказочных историй неисчерпаем, мы хотели продолжить», — рассказал один из сценаристов и продюсеров франшизы Виталий Шляппо в эфире «России 1».

© Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь» (2025)

Действие остросюжетного боевика «Гуантанамера» развернётся на Кубе. На остров прилетает девушка — популярный блогер и невольно становится участницей поисков ценного документа, за которым охотятся не только агенты спецслужб и контрабандисты, но и её дедушка — бывший советский шпион.

Съёмки фильма с участием российских и кубинских актёров начнутся в феврале 2024 года и пройдут в городах островного государства, включая Гавану.

В биографической картине «Пророк. История Александра Пушкина» расскажут о судьбе самого известного русского поэта XIX века. В фильме прослеживается его жизнь с ранней юности, проходившей в стенах Царскосельского лицея, до фатального поединка на Чёрной речке.

Роль юного Пушкина исполнит Кай Гетц, а повзрослевшего героя — Юра Борисов. В роли друга поэта, Ивана Пущина, выступит Илья Виногорский. Кроме того, в актёрский ансамбль вошли Илья Любимов, Аня Чиповская, Роман Васильев, Алёна Долголенко, Сергей Гилёв и другие. Режиссировать проект по сценарию Василия Зоркого и Андрея Курганова будет Феликс Умаров, для которого картина станет дебютом в полном метре. Ранее он снял драматический сериал «Домашнее поле» с участием Ивана Янковского и Максима Матвеева.

Съёмки ленты начались в августе 2023 года на территории города Павловска под Санкт-Петербургом. По словам авторов, помимо реальных исторических локаций, фильм снимают в павильонах, где выстроены декорации. Костюмы героев будут отличаться от одежды той эпохи — их сделают более современными.

© Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025)

Над новой экранизацией повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» работает постановщик Игорь Волошин. Главный герой будет создан с помощью трёхмерной компьютерной графики, роли остальных героев исполнят актёры, имена которых пока не раскрываются. Сценарий к фильму «Буратино» написали Андрей Золотарёв и Аксинья Борисова. Композиции к музыкальной картине напишет Алексей Рыбников, работавший над лентой «Приключения Буратино» 1975 года.

В биографической драме «Рождение империи» Андрея Кравчука с участием Милоша Биковича, Александра Горбатова и Юлии Пересильд покажут жизнь Петра Великого и его становление как императора российского. Вернувшись из Европы, Пётр вынужден вести борьбу с боярами и сражаться за право выхода к морю в войне со Швецией.

«Историю мы начинаем с драматического момента, когда Пётр осадил Нарву и потерпел оглушительное поражение», — рассказал режиссёр.

Он также отметил, что масштабное сражение Полтавской битвы в фильме будет воспроизведено с помощью компьютерной графики.

© Кадр из фильма «Мама из прошлого» (2024)

Фонд кино также утвердил выделение поддержки для 11 национальных картин, созданных кинокомпаниями, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Среди них такие ленты, как «99-й» Леонида Пляскина, «Литвяк» Андрея Шальопы и Кима Дружинина, режиссёрский дебют Андрея Мерзликина «Москва Пашки Денежкина» (картина, основанная на реальной истории его деда), «Быстрей врага» Игоря Твердохлебова и современный взгляд на повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

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Поддержку получит и фантастическая комедия Анны Курбатовой «Мама из прошлого» о 17-летней Ольге, которая пытается избавиться от нежелательной беременности, однако переносится из 2005-го в 2024 год и оказывается в теле взрослой версии себя — 36-летней матери-одиночки. Центральные роли в ленте исполнят Светлана Ходченкова, Олег Савостюк и Константин Крюков. Картина находится на этапе постпродакшена и выйдет на экраны кинотеатров летом 2024 года.

Поддержку окажут и работе Егора Кончаловского «Авиатор». В центре сюжета — бездоказательно обвинённый в убийстве ученик авиаконструктора Николая Жуковского, который в 1929 году попадает в Соловецкий лагерь, где переносит крионику и пробуждается лишь в 2023-м. В основу сюжета лёг одноимённый роман Евгения Водолазкина. Сценарий написали Юрий Арабов, Мирослав Станкевич и Олег Сироткин.

Также в список Фонда кино вошли фильмы «Колотун», «Патриот», «Спасённый» и «Вниз».