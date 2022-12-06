Сказочный репертуар: крупные российские студии представили свои проекты Фонду кино

В Фонде кино прошла очная защита национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. К рассмотрению были представлены такие сказочные ленты, как «Бременские музыканты», «Первый богатырь» и «Огниво». Также в производстве — третья часть серии «Лёд», научно-фантастическая картина для детской аудитории «Сто лет тому вперёд», биографический проект про Александра Пушкина «Пророк» и другие.

Во вторник, 6 декабря, в Фонде кино прошла очная защита национальных фильмов. Свои проекты представили лидеры отечественного кинопроизводства.

Компания Никиты Михалкова «ТРИТЭ» совместно с «Союзмультфильмом» готовит художественный проект «Бременские музыканты» — музыкальное роуд-муви для семейной аудитории, основанное на одноимённом мультфильме 1973 года выпуска. При этом, по словам продюсера проекта Леонида Верещагина, в картине будут и новые сюжетные линии. Например, в игровой ленте можно будет увидеть детство Трубадура и его родных. Кроме того, герой совершит путешествие на край Земли.

Декорации для картины построят в Москве. Также съёмки пройдут в Абхазии, Карачаево-Черкесии, Дагестане и других местах. В качестве музыкального сопровождения выбраны песни Геннадия Гладкова в современной обработке.

Режиссёром выступит Алексей Нужный, снявший такие ленты, как «Огонь» и «Я худею». В качестве исполнителей центральных ролей выбраны Тихон Жизневский (Трубадур), Юра Борисов (петух), Дмитрий Дюжев (осёл), Ирина Горбачёва (кошка), Константин Хабенский (сыщик), а также Сергей Бурунов (король) и Мария Аронова (атаманша).

При создании образов будет использован пластический грим и аниматроника.

Кинокомпания Art Pictures Studio работает над третьей частью ленты «Лёд».

Первая часть франшизы вышла в прокат в 2018 году и стала одной из самых популярных российских картин года. Режиссёром фильма выступил Олег Трофим, а сценаристами — Андрей Золотарёв и Олег Маловичко. Вторую часть снял Жора Крыжовников, он же написал сценарий вместе с Золотарёвым. В обеих лентах главные роли исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров. Кто возьмётся за третью часть — пока не сообщается, однако Золотарёв и Маловичко в проект вернутся.

Точная дата релиза картины не названа, предположительно, это февраль 2024 года.

© Кадр из фильма «Поехавшая»

Телекомпания Yellow, Black and White представила сразу две картины: «Первый богатырь» и «Поехавшая».

«Первый богатырь» — новый проект в рамках кинематографической вселенной «Последнего богатыря». Бюджет производства составляет 980 млн рублей, в настоящее время продюсеры запрашивают 50% от этой суммы. Фильм планируют выпустить в России 1 января 2025 года с дальнейшим выходом на международный рынок — страны Азии, Северной Африки и Ближнего Востока.

Сюжет картины вращается вокруг знаменитого богатыря Белогорья Финиста — Ясна сокола, мечтающего отправиться на край света, чтобы спасти из заточения красавицу и сразиться с охраняющим башню чудовищем.

Съёмки «Поехавшей» завершились осенью 2022-го. Всего на производство было затрачено 193 млн рублей. Дополнительно кинематографисты запрашивают 50 млн рублей.

Картина находится на этапе постпродакшена. Режиссёрское кресло занял Антон Маслов, работавший над сериалами «Вампиры средней полосы», «Отель Элеон» и «Крыша мира». Над сценарием работали Мария Маслова, Фридерике Брин, Татьяна Гончарова, Светлана Штеба и Нжде Айрапетян. Центральные роли исполнили Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Дмитрий Чеботарёв и другие актёры.

Особое внимание в мелодраме будет уделено культурному многообразию России. В центре сюжета — Аня Смолина, у которой не всё ладится. Она решает изменить свою жизнь и в компании любимой собаки Капы едет из мегаполиса мириться с мамой в Магадан… на велосипеде. В пути девушка понимает, что совершенно не готова к дорожным испытаниям и стёртым в кровь ногам, но это её не остановит.

«Мне очень важно показать колорит России. Мозаику культур и людей. Фильм мы снимаем в невероятных местах: в Башкирии и на Алтае, во Владимире, в Нижнем Новгороде, в Москве. А зафиналим — на Байкале», — цитирует режиссёра портал «Вокруг ТВ».

Премьера запланирована на 8 марта 2023 года.

В работе у кинокомпании «Водород» — научно-фантастический фильм для детей «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко. В основу проекта легла одноимённая повесть Кира Булычёва, по мотивам которой в 1984 году был снял телесериал «Гостья из будущего».

В центре сюжета — подросток Коля Герасимов, играющий в видеоигры, слушающий рэп и мало заботящийся о том, что будет дальше. Волею судьбы он оказывается в будущем, где земляне и их союзники одержали победу в межгалактической борьбе. Но противники не намерены сдаваться и готовят новую атаку. Для победы им необходимо изменить ход времени. Они используют Колю, который служит им своеобразным порталом для путешествия во времени.

Сценарий к фильму написали Андрей Золотарёв, Ксения Мирошник и сам Александр Андрющенко. В главных ролях — Константин Хабенский и Виктория Исакова. Премьера состоится в декабре 2023 года.

Ленту «Любовь Советского Союза», также известную под названием «История любви», презентовала «Дирекция кино». Фильм является своего рода переосмыслением истории СССР, где нет революции и Гражданской войны, а есть только смелые и энергичные граждане, живущие в гармонии и любви. Кинематографический мир местами перекликается с непростой реальностью.

Авторы ленты ожидают, что она поможет аудитории пережить и принять один из самых тяжёлых периодов отечественной истории. Режиссёром выступит Дмитрий Иосифов («Елизавета»).

В картине задействованы более 4 тыс. актёров массовки. Для проработки внешнего облика людей того времени использованы тысячи костюмов в стиле советского ар-деко и конструктивизма. Ранее авторы ленты озвучили бюджет в размере 200 млн рублей, запрашиваемая сумма — 100 млн рублей.

© Кадр из фильма «Воланд»

Компания «Марс Медиа» представила историческую драму «Пепел». Режиссёром и сценаристом выступает Алексей Сидоров. Над фильмом трудится большая часть команды «Т-34». Среди референсов — «Выживший» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Сюжет основан на рассказе Джека Лондона «Конец сказки». Действие разворачивается в 1919 году в Западной Сибири. Белогвардейцы похищают у красных превосходного врача, который должен вылечить их раненого командира. Встретившись с больным, врач сознаёт, что именно к этому командиру ушла от него жена. Он соглашается лечить тяжелораненого военного при условии, что жена вернётся. В судьбы героев любовного треугольника вмешивается разразившаяся Гражданская война.

В качестве исполнителей центральных ролей авторы проекта видят Александра Петрова, Юлию Хлынину, Виктора Добронравова, а также Милоша Биковича.

Бюджет картины составляет более 1 млрд рублей. Ожидается, что съёмки закончатся в мае 2024 года.

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Также была представлена анонсированная ранее лента «Воланд» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продюсеры Рубен Дишдишян и Юлия Иванова отметили, что основные съёмки проекта уже завершены, осталось доснять библейский блок. В настоящее время идёт активная работа над монтажом и компьютерной графикой. Сцены в Ершалаиме могут быть сняты в Турции или Хорватии. Роли исполняют Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник.

На прошлом питчинге, который проходил летом, авторы ленты запрашивали сумму 300 млн рублей, помимо ранее полученных 500 млн, однако им было отказано. В этот раз кинематографисты просят ту же сумму. Полностью завершить работу над проектом планируется в мае 2023 года.

Кинокомпания «СТВ» презентовала фильм «Огниво» — о жителях сказочного царства. По сюжету солдат случайно находит волшебное огниво, в котором заперта маленькая девочка Даша. Её похитил злой колдун Лиходей. Чтобы освободить девочку и развеять чары злого мага, герою придётся отправиться в опасное путешествие.

По словам продюсеров, картина не имеет ничего общего со сказкой Ганса Христиана Андерсена. Над проектом работает команда ленты «По щучьему велению». Старт съёмок запланирован на конец лета — начало осени 2023-го. Как и в «Бременских музыкантах», в «Огниве» будет использован пластический грим.

Ещё одно сказочное произведение планирует выпустить «Централ Партнершип». Производство ленты «Волшебник изумрудного города» начнётся в апреле 2023 года.

Также компания работает над мюзиклом «Пророк» — биографическим фильмом про Александра Пушкина. Сценарий уже готов, в данный момент идёт подготовка к съёмкам. В качестве декораций будут использованы реальные исторические объекты, а также специально отстроенные павильоны. Отличительной особенностью картины станут осовремененные костюмы.

Главную роль исполнит Юра Борисов, а одного из друзей Пушкина сыграет Антон Лапенко. Съёмочный период займёт 4,5 месяца. За это время кинематографисты планируют охватить основные моменты биографии поэта: его приезд в Петербург, поступление в лицей, знакомство с Натальей Гончаровой и другие значимые события. В ленте можно будет услышать современную поп-музыку и рэп.