Нечистая сила в Москве 1930-х: что известно о фильме «Воланд»‎

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Воланд»‎, основанного на книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По сюжету писатель на пике карьеры лишается почти всего, но встречает свою музу и решает написать роман. Главным героем произведения становится загадочный Воланд. Съёмки ленты начались летом 2021 года в Москве и закончились осенью в Санкт-Петербурге. Воланда сыграл немецкий актёр Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Марат Башаров и другие.

На официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia вышел первый тизер-трейлер ленты «Воланд»‎, снятой по мотивам культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»‎.

Действие картины разворачивается в Москве 1930-х годов вокруг некоего писателя (он же Мастер в исполнении Евгения Цыганова), который на пике карьеры становится участником литературного скандала. Постановку по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги перестают с ним общаться (эта история отсылает к биографии Михаила Булгакова).

Знакомство с музой, Маргаритой (Юлия Снигирь), побуждает Мастера написать новое произведение. Прообразом главного героя — Воланда (Аугуст Диль) — становится иностранец, недавно встреченный писателем. В творческом порыве у Мастера стирается граница между выдумкой и реальностью.

Трейлер начинается со сцены в лечебнице, где Мастер беседует с поэтом Иваном Бездомным (Данил Стеклов) о Воланде. Продолжается разговор уже у следователя (Никита Тарасов), убеждающего писателя, что Воланда не существует. В видео показаны и другие узнаваемые фрагменты романа: сцена после гибели Берлиоза, сеанс чёрной магии на сцене театра Варьете, Бездомный с иконой и свечой.

Также зрителей знакомят с другими персонажами романа, включая свиту Воланда: демонами Коровьевым (Юрий Колокольников) и Азазелло (Алексей Розин), вампиршей Геллой (Полина Ауг).

Над фильмом работал режиссёр Михаил Локшин, он же на пару с Романом Кантором приложил руку к сценарию ленты (кинематографисты уже работали вместе над мелодрамой «Серебряные коньки»‎). За камеру встал Максим Жуков («Майор Гром: Чумной Доктор»‎). Бюджет картины оценивается в 800 млн рублей.

Изначально планировалось, что постановщиком фильма выступит Николай Лебедев («Легенда №17»‎, «Экипаж»‎). Но из-за пандемии коронавируса и проблем с финансированием режиссёрское кресло перешло Локшину.

«Фильм «Воланд»‎ создаётся группой людей, которые с огромным уважением и любовью относятся к великому роману Булгакова. Мы надеемся, что фильм будет интересен зрителям по всему миру и по-хорошему удивит даже самых трепетных фанатов книги»‎, — говорил Локшин в апреле 2021-го‎.

Съёмки картины стартовали в июле в Москве и завершились в ноябре в Санкт-Петербурге.

В съёмочном процессе участвовали более сотни артистов и порядка 3 тыс. актёров массовых сцен. Для центральных персонажей было сшито свыше 150 костюмов.

Необходимо доснять ещё несколько сцен на Мальте — туда создатели картины планируют отправиться весной 2022-го.

Минувшим летом стало известно, что повелителя тёмных сил сыграет немецкий актёр Аугуст Диль, известный по роли офицера гестапо в картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Для актёра «Воланд»‎ стал дебютной российской лентой.

«Впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и, честно говоря, не всё понял. Готовясь к съёмкам, я перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение. Мне кажется, в этой книге можно каждый раз находить что-то новое»‎‎, — приводит слова Диля «Кинопоиск».

Создатели фильма отмечают, что хотели приблизить своего Воланда к персонажу Булгакова и в немецком актёре видят его идеальное воплощение.

Также роли в картине исполняют Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Дмитрий Лысенков, Никита Тарасов и прочие. Известно, что в фильме будет два кота Бегемота из свиты Воланда: одного создадут при помощи графики, а второго сыграл настоящий мейн-кун Кеша.

Новая адаптация романа Булгакова успела заручиться поддержкой зрителей ещё до выхода в прокат. Согласно данным опроса Storytel и Viber, «Воланд»‎ стал наиболее ожидаемой экранизацией 2022-го. Свои голоса за ленту Локшина отдали 29,4% опрошенных. Также в тройку лидеров вошли адаптация одноимённого романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле»‎ и «Утраченные иллюзии»‎ по Оноре де Бальзаку.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат 1 января 2023 года.