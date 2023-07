Кино от дебютантов: российский фильм «Привет, мама» вошёл в программу фестиваля в Сан-Себастьяне

Картина российской кинематографистки Или Малаховой «Привет, мама» будет показана на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания). Сюжет фильма вращается вокруг двух сестёр, которые решаются продать квартиру некогда выгнавшей их мамы после её исчезновения. Наряду с работами 11 режиссёров из разных стран мира фильм Малаховой претендует на премию Kutxa. Кроме того, в конкурсе участвует лента казахстанского постановщика Асхата Кучинчерекова «Бауырына Салу», в которой затрагивается тема влияния национальных традиций на жизнь семьи.

Дебютная картина российской постановщицы Или Малаховой «Привет, мама» попала в программу «Новые режиссёры» 71-го Международного кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне, который пройдёт с 22 по 30 сентября. В список вошли ещё десять лент из Китая, Индии, Франции, Аргентины, США, Испании и других стран. Кинематографисты поборются за награду в €50 тыс., которую разделят между победителем и испанской дистрибьюторской компанией. Кроме того, фильмы, представленные в секции, претендуют на премию молодёжного жюри.

В конкурс отбираются первые и вторые работы постановщиков. Для Или Малаховой «Привет, мама» — режиссёрский дебют, однако ранее она работала сценаристом и приложила руку к созданию таких картин, как «Вызов» Клима Шипенко, «Брат Дэян» и «Охотник» Бакура Бакурадзе.

В центре драматической комедии — сёстры Кира и Вера, которые решают продать квартиру бесследно исчезнувшей матери. У Веры двое детей от разных мужчин. Она пытается наладить личную жизнь и разъехаться с сестрой. Героиня не общалась с матерью долгие годы, поскольку та выгнала её из дома в возрасте 16 лет, узнав о ранней беременности дочери. Кира в свои 36 не имеет семьи и работает диспетчером в петербургском аэропорту Пулково. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются сёстры, Киру всё устраивает. Девушка лишь надеется, что пропавшая мать чудом объявится. Из-за этого она тянет со вступлением в права наследования, лишая себя и Веру возможности впустить перемены в жизнь.

По словам Малаховой, события ленты имеют вполне реальную основу.

«У моих знакомых так ушла мама, её очень долго искали, но не нашли. А связь с ушедшим человеком не становится слабее, она очень сильная. Не знаешь, чему доверять: этой связи или фактам жизни. Как с этим жить? Честно говоря, я надеюсь, что у нас получится человеческое кино. Может быть, оно будет немного смешное. Может быть, грустное. Оно должно быть, мне кажется, разнообразное, как наша жизнь», — приводит слова постановщицы портал «Вокруг ТВ».

Центральные роли в фильме исполнили Дарья Савельева, Анфиса Кафтанова и Аглая Тарасова. В одном из эпизодов можно увидеть и саму Малахову.

В ленте «Привет, мама» затрагиваются темы позднего взросления, влияния и проработки детских психологических травм, а также ментальной сепарации от родителей.

«Тема позднего взросления, взросления ближе к 40, действительно актуальна. Сейчас по стандартам ВОЗ официальная молодость длится до 45 лет, и наше поколение, наверное, первое «имеет право» на такую длинную молодость. Но за ней следует зрелость, и вопрос в том, как современные люди переходят в неё и начинают осознавать себя по-настоящему взрослыми», — рассказала порталу «Кино-Театр.ру» одна из продюсеров картины Наталья Дрозд.

Ещё одну драму о взрослении в программе «Новые режиссёры» представит Хуан Себастьян Кебрада. В центре сюжета картины The El Otro Hijo («Другой сын») производства Колумбии, Аргентины и Франции — школьник Федерико, который пытается вести нормальную жизнь после смерти старшего брата Саймона. Мальчик находит опору и утешение в лице девушки погибшего родственника.

Также в рамках смотра покажут ленту казахстанского постановщика Асхата Кучинчерекова «Бауырына Салу». В ней раскрывается проблема отцов и детей через призму древней казахской традиции, согласно которой первенцы в семьях молодых родителей воспитываются бабушками и дедушками. По сюжету 12-летний Ерсултан после смерти бабушки возвращается к своей семье, которую он практически не знает. Обида на родителей не позволяет мальчику сближаться с ними.

По словам Кучинчерекова, это очень личная история.

«Я сам вырос с бабушкой, она меня воспитала. И я специально изучал этот момент. Здесь главное — взаимоотношения с родителями. Все дети, которые росли у бабушек, никогда не называют своих родителей «папа» и «мама». Почему так происходит? У детей внутри сидит обида, что их бросили. Драматургия фильма в том, что в итоге зритель понимает, что, потеряв старую семью, герой всё-таки сможет обрести новую», — цитирует постановщика журнал Elle.

Российским зрителям Кучинчереков может быть знаком в качестве актёра — он появлялся в фильмах «Тюльпан» и «Айка».

Список «Новых режиссёров» также пополнили работы иранского кинематографиста Фархада Деларама Achilles («Ахиллес»), японского дебютанта Даити Мурасэ Beyond the Fog («За туманом»), а также китайского постановщика Лианга Минга Carefree Days («Беззаботные дни») и индийского режиссёра Дивы Шах Bahadur the Brave («Храбрый Бахадур»).

На главную награду фестиваля — «Золотую раковину» — претендуют фильмы из США All Dirt Roads Taste of Salt («Грунтовые дороги со вкусом соли»), Ex-Husbands («Бывшие мужья»), Испании They Shot the Piano Player («Они застрелили пианиста»), Un Amor («Любовь») и другие.