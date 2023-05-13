«Приблизится к отметке +25 °С»: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на предстоящей неделе

Жителей Москвы и Подмосковья на предстоящей неделе ожидает тёплая погода без существенных осадков. Со среды температура воздуха будет каждый день подниматься на один-два градуса, в результате чего к концу рабочей недели достигнет отметки +25 °С. Эта ситуация обусловлена «адвекцией тёплых воздушных масс с юга», заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На предстоящей неделе, с 15 по 21 мая, жителей Москвы и Подмосковья ожидает тёплая погода без осадков. Об этом RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник воздух прогреется до +18...+20 °С, а во вторник — до +20...+22 °С.

«Начиная со среды температура также начнёт повышаться каждый день примерно на один-два градуса. В итоге к концу рабочей недели температура в Москве и Московской области приблизится к отметке +25 °С. До среды включительно давление будет повышенным. В последующие дни оно будет около или чуть-чуть выше нормы. Но самое главное, что со среды будет выраженная адвекция тёплых воздушных масс с юга. И хотя облачность во второй половине недели увеличится, существенных осадков ни в первой, ни во второй половине недели не прогнозируется», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в воскресенье, 14 мая, через Москву пройдёт холодный фронт, но это не будет выражаться в осадках из-за высокого давления, однако изменится направление ветра с северо-западного на северо-восточное. Воздух в столице прогреется до +17...+19 °С.

Как говорится на сайте Гидрометцентра России, установившаяся погода в Московском регионе вполне соответствует календарю.

«Небольшое похолодание придётся лишь на воскресный день и понедельник. Но и тогда показания термометров будут близки к норме. Следующая неделя будет теплее — теплее будут и ночи, и дни», — отмечается в сообщении.

Московский максимум

В субботу, 13 мая, в Москве температура достигла максимальных значений с начала 2023 года.

«Как и ожидалось, в условиях солнечной и сухой, антициклональной погоды, температура воздуха в столице достигла максимальных с начала года значений. В 15 часов на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, воздух прогрелся до +22,3 °С, что на 0,2 °С выше, чем у прежнего лидера, дня вчерашнего», — сообщается на сайте «Метеоновости».

При этом только на прошлой неделе в столице на четыре дня установились заморозки. Как сообщал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, это самый длительный период майских заморозков в Москве в XXI веке.

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Как сообщалось ранее, такая ситуация была «обусловлена вторжением очень холодных воздушных масс из полярных регионов, перемещающихся по восточной периферии антициклона».

Предстоящее лето

На этой неделе появились публикации о том, что лето 2023 года в Центральной России может стать самым жарким за последние 150 лет.

Однако синоптики не ожидают сильных отклонений от погодной нормы.

С вероятностью около 65—70% летняя температура будет около или выше нормы, по количеству осадков тоже возможны обычные значения, заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Тот факт, что в зимний период в России и Белоруссии выпало много снега, говорит о том, что засуха всё-таки не очень вероятна. И первая декада мая была холодная и с дождями. Вот здесь, кстати, народная мудрость «май холодный — год хлебородный» имеет значение. По лету мы рассчитывали все варианты», — говорил он в беседе с «Российской газетой».

Метеоролог Евгений Тишковец, в свою очередь, также указал, что ожидает, что лето будет умеренным по своим температурным значениям.

«Я не вижу ни одного региона нашей страны, где были бы красные или бордовые яркие пятна, которые указывали бы на экстремальные показатели температуры», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

В центре «Фобос» назвали дезинформацией сообщения о том, что жаркая погода в столице будет сохраняться все три летних месяца, а температура воздуха будет повышаться до +40 °С.

«В Центральной России, по предварительным долгосрочным прогнозам, летний сезон в среднем будет всего на 1,5—2 °С выше климатической нормы, а дефицит осадков за три месяца составит не более 10% (основной недобор дождей придётся на начало и конец лета)», — говорится в сообщении.