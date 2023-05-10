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Вильфанд: лето будет по температуре около или выше нормы

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой может быть погода предстоящим летом.
Вильфанд: лето будет по температуре около или выше нормы
  • Gettyimages.ru

«Тот факт, что в зимний период в России и Беларуси выпало много снега, говорит о том, что засуха всё-таки не очень вероятна. И первая декада мая была холодная и с дождями. Вот здесь, кстати, народная мудрость «май холодный — год хлебородный» имеет значение. По лету мы рассчитывали все варианты», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, с вероятностью около 65—70% ожидается, что лето будет по температуре около или выше нормы. По количеству осадков тоже возможны обычные значения.

Ранее Вильфанд в беседе с URA.RU обратил внимание на то, что лесные пожары в регионах страны весной в основном происходят по вине человека, а также напомнил, где сегодня отмечается наиболее высокая пожароопасная обстановка.

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