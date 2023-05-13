В Москве установлен температурный рекорд с начала года

Температура в Москве достигла максимальных значений с начала 2023 года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Как и ожидалось, в условиях солнечной и сухой, антициклональной погоды, температура воздуха в столице достигла максимальных, с начала года значений», — приводит заявление «Метеоновости».

Синоптики подчеркнули, что температура в столице достигла +22,3 °С, что на 0,2 °С выше предыдущего рекорда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 13 мая станет самым тёплым днём первой половины месяца.