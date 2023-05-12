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Вильфанд спрогнозировал июньскую погоду в Москве 13—14 мая

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что суббота станет самым тёплым днём первой половины мая.
Вильфанд спрогнозировал июньскую погоду в Москве 13—14 мая
  • РИА Новости

«Воздух прогреется до +22...+23 °С. Настоящий июньский день. Ночью будет +8...+10 °С. В ночь на воскресенье через Москву пройдёт фронт. Он будет выражен не в осадках, но увеличится облачность. Изменится направление ветра — он придёт с Новой Земли, Карского моря. Поэтому температура понизится, но не критично», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По его словам, днём 14 мая ожидается +17...+18 °С, что на один градус ниже нормы.

Как отметил Вильфанд, в понедельник, 15 мая, будет примерно такая же погода, а со вторника температурный фон вновь окажется в районе +22...+23 °С.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что летом не ожидается сильных отклонений от погодной нормы и оно будет умеренным.

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