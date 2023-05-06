«Вторжение воздушных масс из полярных регионов»: синоптики рассказали о причинах похолодания в Московском регионе
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Вторая неделя мая в Москве и Подмосковье будет холодной, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если погоду в выходные дни можно охарактеризовать как очень холодную, то в начале следующей недели погода будет просто холодной. В выходные температура ниже климатических значений, то в понедельник и вторник температурный фон будет ниже на четыре-пять градусов. Это означает, что температура будет соответствовать середине апреля», — сказал он.
По его словам, такая ситуация «обусловлена вторжением очень холодных воздушных масс из полярных регионов, перемещающихся по восточной периферии антициклона». При этом он добавил, что к столице приближается центр антициклона.
«Да погода холодная и облачная, но с очень частыми прояснениями. Если говорить о понедельнике, то температурный фон прогнозируется в диапазоне +9...+11 °С. А вот 9 мая, во вторник, ночью ещё заморозки, но температура в послеполуденные часы будет +11...+13 °С. В южных регионах может быть даже +14 °С. Повторюсь, это холодная погода, но всё-таки она уже более приемлема», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Вильфанд отметил, что к концу второй недели мая в Москве установится погода в диапазоне +14...+19 °С: «Это значит, что температура приблизится к своим обычным значениям. Существенных осадков при этом тоже не ожидается, поскольку давление будет достаточно высоким».
Как следует из данных Гидрометцентра России, суббота, 6 мая, может стать одним из самых холодных дней в истории метеонаблюдений. В 1965 году 6 мая дневная температура не превышала +5,5 °С, а среднесуточная составила всего лишь +2,3 °С.
«Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 7—9 °С 6 и 7 мая, затем к 9-10 мая эта разница немного сократится до 4—5 °С. Заморозки прогнозируются даже в Москве, за исключением центра города», — говорится в сообщении.
Сегодня прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c, столбики термометров поднимутся до отметки +6...+8 °С.
Также синоптики указывают, что очень холодно в столице будет в воскресенье, 7 мая.
На фоне похолодания первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой включить отопление на территории города на период похолодания. По мнению парламентария, сложившаяся ситуация «несёт серьезную угрозу здоровью и даже жизни» москвичам.
Он также заявил о готовности «ходатайствовать перед Правительством России о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы компенсировать эти потери», сообщает РИА Новости.
«Вся следующая неделя без осадков»
Тёплая погода вернётся в Москву 9 мая, утверждает ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
- АГН «Москва»
- © Ведяшкин Сергей
«Днём будет около +13…+15 °С. Вся следующая неделя без осадков. Температура в ночные и дневные часы останется положительная. Ночью будет порядка +5…+8 °С», — цитирует её портал «Москва 24».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT также указал, что начиная с воскресенья погода будет улучшаться: по утрам сохранятся заморозки, а днём температура будет повышаться.
«В ночь на воскресенье в Москве 0...-2 °С, по области -4...+1 °С. Днём +8...10 °С в столице, +6...+11 °С в Подмосковье. 8 мая в Москве около 0 °С, по области -3...+2 °С, днём в Москве +11...+13 °С, в Подмосковье +9...+14 °С. В праздничный день в столице ночью 0...+2 °С, по области от -2 до +3 °С, днём +14...+16 °С, по области +12...+17 °С. Праздничная погода будет вполне комфортной», — заключил он.