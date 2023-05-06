«Вторжение воздушных масс из полярных регионов»: синоптики рассказали о причинах похолодания в Московском регионе

На следующей неделе в столичном регионе ожидается холодная погода без осадков, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температурные значения будут соответствовать показателям середины апреля. Синоптик отметил, что такая ситуация «обусловлена вторжением очень холодных воздушных масс из полярных регионов». При этом к концу второй недели мая установится температура в диапазоне +14...+19 °С.

Вторая неделя мая в Москве и Подмосковье будет холодной, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если погоду в выходные дни можно охарактеризовать как очень холодную, то в начале следующей недели погода будет просто холодной. В выходные температура ниже климатических значений, то в понедельник и вторник температурный фон будет ниже на четыре-пять градусов. Это означает, что температура будет соответствовать середине апреля», — сказал он.

По его словам, такая ситуация «обусловлена вторжением очень холодных воздушных масс из полярных регионов, перемещающихся по восточной периферии антициклона». При этом он добавил, что к столице приближается центр антициклона.

«Да погода холодная и облачная, но с очень частыми прояснениями. Если говорить о понедельнике, то температурный фон прогнозируется в диапазоне +9...+11 °С. А вот 9 мая, во вторник, ночью ещё заморозки, но температура в послеполуденные часы будет +11...+13 °С. В южных регионах может быть даже +14 °С. Повторюсь, это холодная погода, но всё-таки она уже более приемлема», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что к концу второй недели мая в Москве установится погода в диапазоне +14...+19 °С: «Это значит, что температура приблизится к своим обычным значениям. Существенных осадков при этом тоже не ожидается, поскольку давление будет достаточно высоким».

Также по теме «На два-три градуса ниже нормы»: синоптики рассказали о погоде в первую неделю мая в Москве Жителей Москвы в первую неделю мая ожидает погода на два-три градуса ниже климатической нормы, сообщили синоптики. Так, ночью 1 и 2...

Как следует из данных Гидрометцентра России, суббота, 6 мая, может стать одним из самых холодных дней в истории метеонаблюдений. В 1965 году 6 мая дневная температура не превышала +5,5 °С, а среднесуточная составила всего лишь +2,3 °С.

«Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 7—9 °С 6 и 7 мая, затем к 9-10 мая эта разница немного сократится до 4—5 °С. Заморозки прогнозируются даже в Москве, за исключением центра города», — говорится в сообщении.

Сегодня прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c, столбики термометров поднимутся до отметки +6...+8 °С.

Также синоптики указывают, что очень холодно в столице будет в воскресенье, 7 мая.

На фоне похолодания первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой включить отопление на территории города на период похолодания. По мнению парламентария, сложившаяся ситуация «несёт серьезную угрозу здоровью и даже жизни» москвичам.

Он также заявил о готовности «ходатайствовать перед Правительством России о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы компенсировать эти потери», сообщает РИА Новости.

«Вся следующая неделя без осадков»

Тёплая погода вернётся в Москву 9 мая, утверждает ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

АГН «Москва»

© Ведяшкин Сергей

«Днём будет около +13…+15 °С. Вся следующая неделя без осадков. Температура в ночные и дневные часы останется положительная. Ночью будет порядка +5…+8 °С», — цитирует её портал «Москва 24».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT также указал, что начиная с воскресенья погода будет улучшаться: по утрам сохранятся заморозки, а днём температура будет повышаться.

«В ночь на воскресенье в Москве 0...-2 °С, по области -4...+1 °С. Днём +8...10 °С в столице, +6...+11 °С в Подмосковье. 8 мая в Москве около 0 °С, по области -3...+2 °С, днём в Москве +11...+13 °С, в Подмосковье +9...+14 °С. В праздничный день в столице ночью 0...+2 °С, по области от -2 до +3 °С, днём +14...+16 °С, по области +12...+17 °С. Праздничная погода будет вполне комфортной», — заключил он.