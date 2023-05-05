Вильфанд: погода в Москве возвращается на месяц назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе. По его словам, в ближайшие дни будет очень холодно.

«Уже в ближайшую ночь прогнозируются заморозки, а днём в субботу температура повысится всего до +5...+7 °С. Это очень низкие температуры, такой температурный фон был в конце марта — начале апреля. Погода возвращается почти на месяц назад», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, это связано с мощным арктическим вторжением.

«Завтра наиболее не комфортный день, потому что усиление ветра до 15 м/с, будет казаться, что на улице совсем отрицательные температуры», — предупредил Вильфанд.

Он добавил, что температурный фон начнёт меняться в понедельник, 8 мая, но будет по-прежнему холодно.

Тем временем, в Курганской области в выходные ожидается жаркая погода без осадков, местами до +35 °С, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Курганской области 6 мая прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +23...+28 °С, местами порывы ветра до 13 м/с. В воскресенье, 7 мая, днём температура воздуха прогреется до +27...+32 °С, местами порывы ветра до 16 м/с», — говорится в прогнозе.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.