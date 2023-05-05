Синоптик Паршина предупредила о снеге в ночь на 6 мая в Москве

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.

В выходные дни в столичном регионе ожидаются ночные заморозки до -2…-3 °С, сообщила она «Российской газете».

В Москве 5 мая и в ночь на 6 мая — осадки в виде дождя со снегом. Температура днём не превысит +5…+7 °С, порывы ветра до 15 м/с.

7 и 8 мая осадки продолжатся. 9 мая днём воздух прогреется до +13 °С.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде 9 мая в разных регионах России.