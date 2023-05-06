Спасатель Щетинин напомнил о запрете на сжигание на даче резины и пластика

Заслуженный спасатель России член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал, как избежать пожаров на даче на майских праздниках.

Как отметил собеседник RT, погода должна быть безветренной. Кроме того, он напомнил, что запрещается сжигать деревянные конструкции, покрытые лаком или краской.

«Также отдельно нельзя сжигать на дачных участках резину, пластик и тому подобное», — пояснил он.

Помимо этого, как подчеркнул специалист, сжигать мусор лучше в металлических бочках на расстоянии не менее 7,5 м от построек.

«Если вы собрались разводить костёр и сжигать мусор на открытой местности, то нужно соблюдать расстояние 15 м от построек», — заключил Щетинин.

Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что приготовить шашлык на даче можно на расстоянии 5 м от постройки.