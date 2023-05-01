Юрист Соловьёв: приготовить шашлык на даче можно на расстоянии 5 м от постройки

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, как пожарить шашлык на дачном участке с соблюдением требований закона. Как напомнил эксперт, с 1 марта были внесены изменения в действующие правила противопожарного режима. Теперь приготовить еду на открытом огне или углях с использованием, например, мангала можно на расстоянии 5 м от постройки.

«Большинство наших граждан имеют в собственности дачные участки небольшой площади — от четырёх до шести соток. Однако такие скромные размеры не были учтены в прежних правилах противопожарного режима — разводить огонь можно было на расстоянии не менее 50 м от постройки. На практике получалось, что пожарить шашлыки дачник мог только посреди соседского участка, конечно, если на нём не было дома, а приготовить еду или сжечь листья на своём не мог: формально не позволяли правила», — объяснил юрист.

Как напомнил Соловьёв, с 1 марта этого года были внесены изменения в действующие правила противопожарного режима.

«Среди основных нововведений — упрощение требований к приготовлению еды на огне и к использованию открытого огня для сжигания мусора на приусадебном участке. Теперь приготовить еду на открытом огне или углях в том случае, если используется мангал, барбекю, шашлычница или печь, можно на расстоянии 5 м от постройки», — рассказал собеседник RT.

Причём неважно, изготовлено приспособление промышленным способом или является самодельным. Нет ограничений также по весу, размеру, виду подобного оборудования, пояснил эксперт.

«Кроме того, сжигать мусор, листву и сухие остатки на открытой местности теперь будет можно на расстоянии 15 м от жилых построек. Если же используется негорючая ёмкость, то расстояние сокращено вдвое — до 7,5 м. Однако следует учитывать и необходимые меры предосторожности: учитывать скорость ветра, и если он сильный, то от разжигания огня лучше воздержаться, а также не оставлять у огня без присмотра детей и не поручать им следить за огнём», — предупредил специалист.

Ранее аналитики выяснили, что для шашлыков на майские россияне планируют потратить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.