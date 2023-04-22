Для шашлыков на майские россияне планируют потратить от 5 до 15 тысяч рублей

Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, чтобы закупиться всем необходимым для пикника, 62% россиян потратят в среднем от 5 до 15 тыс. рублей.

По данным «ВсеИнструменты.ру», ещё 13% опрошенных планируют потратить до 5 тыс. рублей, 11% респондентов — до 2,5 тыс. рублей, а 10% — 15—25 тыс. рублей.

Как выяснили аналитики, среди предметов, без которых россияне не представляют себе выезд на шашлыки, первое место занимает мангал (63%).

Далее идут раскладная мебель, техника для фотосъёмки и средства для отпугивания насекомых, отмечается в исследовании.

Большинство россиян (67%) собираются открывать сезон на даче, 8% — на берегу водоёма, 8% — в деревне, 6% — в ближайшем парке, говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 54% респондентов выбрали для приготовления шашлыка баранину, 20% — свинину, по 10% — курицу и говядину.

Всего в исследовании приняли участие более 1,5 тыс. жителей всех регионов России.

Ранее в Роскачестве рассказали RT, что приступать к жарке шашлыка можно, когда угольки покрылись белой «сединой».