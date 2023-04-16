Роскачество: приступать к жарке шашлыка можно, когда угольки покрылись белой «сединой»

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как правильно выбрать мяса для шашлыка, а также как его пожарить без вреда для здоровья.

Как посоветовали специалисты, при выборе в магазине лучше отдавать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате.

«Старайтесь выбирать известный вам завод-изготовитель. На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовителе. Информация о продукте должна содержать сведения о том, что полуфабрикат — мясной (а не мясосодержащий). Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — подчеркнули в Роскачестве.

Дата должна быть максимально близкой к моменту покупки, то есть вы должны быть уверены, что шашлык не простоял длительное время на полке магазина, которая, как правило, не способна обеспечить стабильную температуру хранения.

Если предстоит долгая дорога, положите шашлык в переносной холодильник, посоветовали эксперты.

«Если вы маринуете мясо сами, помните, что несолёное мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 °С. Посоленное и замаринованное мясо — при температуре не выше 6 °С. Это связано с тем, что мясо — прекрасная среда для роста микроорганизмов», — заявили RT в организации.

Готовить шашлык нужно не над горящим костром, а над жаром от прогоревших углей. Приступать к жарке можно, когда дыма уже нет, а угольки покрылись белой «сединой».

«Можно использовать вертикальный мангал, тогда дым будет идти вверх, а шашлык — жариться сбоку. Берите нежирное мясо. Стоит выбирать такое мясо, как телятина, говядина, курица, и с осторожностью относиться к прослойкам сала, поскольку жир лучше всего впитывает вещества из дыма. Чем выше температура и чем длиннее процесс приготовления, тем больше образуется опасных канцерогенов. Поэтому лучше не зажаривать мясо слишком сильно, а довести его до коричневатого цвета», — порекомендовали в Роскачестве.

Шашлык лучше сервировать овощным салатом, поскольку фрукты и овощи — отличный источник антиоксидантов.

«Не ешьте шашлык часто. Даже если вы раз в несколько недель или месяцев едите шашлык, прожаренный на дыму, то, скорее всего, вреда для здоровья от таких нечастых ужинов не будет. Для негативного эффекта нужно регулярное и обильное поступление химиката в организм, поэтому потенциально вредные продукты, такие как шашлык, лучше употреблять не слишком часто», — заключили в пресс-службе.

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