В Москве и Ростове-на-Дону на Пасху ожидается до +13 °С

Короткая ссылка
Стало известно, в каких российских городах на Пасху установится тёплая погода, а в каких, напротив, будет холодно.
В Москве и Ростове-на-Дону на Пасху ожидается до +13 °С
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом пишет Life.ru.

Так, в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Петербурге в воскресенье, 16 апреля, синоптики прогнозируют до +12 °С. А в Москве и Ростове-на-Дону — до +13 °С.

В Красноярске в этот день температура не поднимется выше +1 °С. В Челябинске и Омске синоптики обещают +4 °С, в Екатеринбурге — +5 °С, в Перми — +6 °С, в Уфе — +7 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие дни в Тюменской области ожидается резкое похолодание и снег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить