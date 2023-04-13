В Москве и Ростове-на-Дону на Пасху ожидается до +13 °С
- АГН «Москва»
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Об этом пишет Life.ru.
Так, в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Петербурге в воскресенье, 16 апреля, синоптики прогнозируют до +12 °С. А в Москве и Ростове-на-Дону — до +13 °С.
В Красноярске в этот день температура не поднимется выше +1 °С. В Челябинске и Омске синоптики обещают +4 °С, в Екатеринбурге — +5 °С, в Перми — +6 °С, в Уфе — +7 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие дни в Тюменской области ожидается резкое похолодание и снег.