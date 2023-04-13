В Москве и Ростове-на-Дону на Пасху ожидается до +13 °С

Стало известно, в каких российских городах на Пасху установится тёплая погода, а в каких, напротив, будет холодно.

Об этом пишет Life.ru.

Так, в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Петербурге в воскресенье, 16 апреля, синоптики прогнозируют до +12 °С. А в Москве и Ростове-на-Дону — до +13 °С.

В Красноярске в этот день температура не поднимется выше +1 °С. В Челябинске и Омске синоптики обещают +4 °С, в Екатеринбурге — +5 °С, в Перми — +6 °С, в Уфе — +7 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие дни в Тюменской области ожидается резкое похолодание и снег.