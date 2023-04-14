Синоптик Шувалов спрогнозировал ясную погоду в Москве на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на выходные.

«Нас ждёт солнечная погода, с минимумом облаков. В ночь на субботу — заморозки по Москве и области, исключая, может, центр, а днём +8...+10 °С», — отметил он.

Синоптик добавил, что ветер по-прежнему будет северо-восточный, но он стихнет.

«В воскресенье гораздо более комфортная погода — +12...+13 °С, ночью заморозки только местами по области», — заключил Шувалов.

Ранее стало известно, в каких российских городах на Пасху установится тёплая погода, а в каких, напротив, будет холодно.