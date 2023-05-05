Синоптик Леус рассказал о комфортной погоде на День Победы в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящие праздничные дни.

«Начинается арктическое вторжение. В регион по периферии уходящего циклона начинают активно поступать холодные воздушные массы с севера из районов Арктики», — рассказал синоптик.

По его словам, суббота будет самым холодным днём за предстоящие выходные.

«Ночью в регионе возможны заморозки. В Москве температуры будут колебаться в пределах 0...-1 °С, по области ожидается от +1 до -3 °С. Днём же температура не поднимется выше +6...+8 °С, в Подмосковье +4...+9 °С. Погода будет облачная, с прояснениями, местами не исключены слабые осадки в виде дождя и мокрого снега», — уточнил Леус.

Собеседник RT отметил, что начиная с воскресенья погода будет улучшаться: по утрам сохранятся заморозки, а днём температура будет повышаться.

«В ночь на воскресенье в Москве 0...-2 °С, по области -4...+1 °С. Днём +8...10 °С в столице, +6...+11 °С в Подмосковье. 8 мая в Москве около 0 °С, по области -3...+2 °С, днём в Москве +11...+13 °С, в Подмосковье +9...+14 °С. В праздничный день в столице ночью 0...+2 °С, по области от -2 до +3 °С, днём +14...+16 °С, по области +12...+17 °С. Праздничная погода будет вполне комфортной», — заключил он.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге не будет «жуткого» холода.