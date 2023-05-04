Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в ряде регионов России 8 — 9 мая

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге не будет «жуткого» холода, но не будет жары и в Екатеринбурге.

«С ней повезёт Новосибирску, Кемерово и Барнаулу. На Урале до воскресенья 7 мая стоит жаркая погода, около +25 °С. 8 мая она начнёт меняться. Весьма значительно понизится температура. Я думаю, что на 10 — 12 градусов. В Екатеринбурге 8 мая всего лишь +12...+14 °С, 9 мая уже +10…+12», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, волна тепла пойдёт дальше. Так, в Новосибирске, Кемерове и Барнауле 9 мая ожидается до +29 °С.

«В Москве с утра 9 мая ещё холодно, днём максимальная температура вполне может приблизиться к +14 °С. В Санкт-Петербурге ожидается +15 °С», — спрогнозировал Шувалов.

Он отметил, что резкое похолодание ожидается на юге России.

«В Краснодаре 8 и 9 мая ожидается +14...+15 °С», — добавил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал похолодание в столичном регионе.