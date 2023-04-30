«На два-три градуса ниже нормы»: синоптики рассказали о погоде в первую неделю мая в Москве

Жителей Москвы в первую неделю мая ожидает погода на два-три градуса ниже климатической нормы, сообщили синоптики. Так, ночью 1 и 2 мая в столице ожидаются ночные заморозки, однако днём воздух будет прогреваться до +15 °С. При этом в столице местами будет идти дождь. Как заявил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, ничего особенно благоприятного москвичам ждать не стоит.

В первую неделю мая погода в Московском регионе будет ниже климатической нормы. Об этом заявил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Холодно будет. 2 и 3 мая — два тёплых дня без дождя, в остальные дни преимущественно дождливая погода и температура только чуть-чуть будет превышать +10 °С», — сказал Шувалов.

При этом, по его словам, 3 мая ожидается до +19 °С.

«С 4 мая и до конца недели ничего особенно благоприятного ждать не приходится. Температура будет на два-три градуса ниже нормы», — добавил Шувалов.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что со стороны Рязани к Москве подходит атмосферный фронт, из-за которого в вечерние часы 30 апреля начнётся дождь, который завершится только утром 1 мая.

«Местами и днём завтра в первой половине дождь будет. Ветер северо-восточный, перейдёт на северо-западный. Температура от сегодняшнего дня будет на пару градусов попрохладнее. Если сегодня у нас +11…+14 °С , то завтра +10…+12 °С. За счёт того, что фронт подходит, небо пасмурное», — заявил собеседник RT.

Также по теме Синоптик Вильфанд спрогнозировал дожди в Москве и Петербурге в начале мая Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в разных регионах страны в конце апреля — начале мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к Москве «приближается хорошо выраженный холодный фронт», что означает облачную погоду с дождём. По его словам, до этого в столице наблюдался период очень комфортной погоды, обусловленной антициклональной циркуляцией, когда над городом преобладали голубое небо и яркое солнце.

Он также отметил, что в апреле погода опережала своё климатическое развитие на месяц. «И поэтому, конечно, понижение температуры, которое просто приведёт к нормальной ситуации, будет выглядеть как «ух, ужасно, катастрофа, обвал, холод», — говорил синоптик в интервью «Парламентской газете».

Согласно данным Гидрометцентра России, 1 мая в Москве возможен кратковременный дождь, ночью температура дойдёт до +7 °С, днём воздух прогреется до +12 °С. В ночь на 2 мая могут быть заморозки до -3 °С, а уже днём столбики термометров могут дойти до +16 °С. В среду, 3 мая, будет облачно с прояснениями, ночью — до -2 °С, днём — до +20 °С.

В четверг, 4 мая, ночью пройдёт небольшой дождь при температуре от +3 °С до +8 °С, днём без осадков, от +11 °С до +16 °С. В пятницу, 5 мая, ожидается до +15 °С, без осадков.

Отдых на природе

Наряду с этим врач-терапевт Рустем Османов рассказал RT, какие лекарственные препараты стоит взять с собой при отдыхе на природе.

Необходимо включить в аптечку перекись водорода или марганцовку, йод или зелёнку, спиртовые салфетки, пластыри, вату и бинты, адсорбенты, противодиарейные средства, антигистаминные препараты.

«Если у вас или ваших спутников есть хронические заболевания, при которых необходим постоянный приём препаратов, обязательно возьмите с собой запас лекарств на весь период отдыха. Приобретите дополнительную упаковку лекарства именно для походной аптечки, чтобы необходимые препараты всегда были в доступе. Кроме того, обратите внимание, чтобы дозировка препаратов соответствовала возрасту, а также проверьте их срок годности», — посоветовал он.

Собеседник RT также отметил, что во время активного отдыха можно получить растяжение.

«Чтобы оказать первую помощь пострадавшему, дополните походную аптечку жгутом. Помимо этого, положите в аптечку ранозаживляющий крем с пантенолом на случай, если вы или кто-то из ваших близких получите солнечный или бытовой ожог. А чтобы при длительном нахождении на активном солнце избежать солнечных ожогов, рекомендуется предварительно воспользоваться солнцезащитным кремом или спреем, желательно с фактором защиты 50+ или 30+», — подчеркнул врач.