Синоптик Шувалов спрогнозировал холодную и дождливую неделю в Москве

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

«Холодно будет. 2 и 3 мая — два тёплых дня без дождя, в остальные дни преимущественно дождливая погода и температура только чуть-чуть будет превышать +10 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, 3 мая ожидается до +19 °С.

«С 4 мая и до конца недели ничего особенно благоприятного ждать не приходится. Температура будет на два-три градуса ниже нормы», — добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дожди в Москве и Петербурге в начале мая.

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