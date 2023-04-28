Синоптик Вильфанд спрогнозировал дожди в Москве и Петербурге в начале мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в разных регионах страны в конце апреля — начале мая.

В Москве и Санкт-Петербурге конец текущей недели будет дождливым, температура понизится, сообщил специалист в интервью «Парламентской газете».

Дождливая погода установится в Ростовской области и в Крыму, а в Краснодарском крае, в Ставрополье и в северокавказских республиках ожидаются сильные ливни, гроза, град, усиление ветра до 22—23 м/с.

В Сибири ожидается половодье, паводки — на европейском юге страны, отметил синоптик. Холодная погода установится на юге западной Сибири: в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и в Алтайском крае.

«Холодная погода характерна для всего апреля в СФО — температура ниже нормы примерно на 2—3 градуса», — отметил Вильфанд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области похолодает до 0 °С в ночь на 29 апреля.