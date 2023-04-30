Иммунолог Кондратенко: аллергия может развиться после стресса или тяжёлой болезни

Профессор кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Кондратенко рассказала в беседе с RT о причинах возникновения поллиноза — сезонной аллергии и способах борьбы с ней.

Как пояснила эксперт, поллиноз — это аллергия, проявляющаяся не постоянно, а связанная с сезонным пылением растений — деревьев, злаковых и сорных трав.

По её словам, аллергические реакции чаще всего проявляются конъюнктивитом, ринитом, реже — бронхиальной астмой.

«Аллергия может начаться в любом возрасте. У детей до года она бывает крайне редко. Как правило, проявляется в виде атопического дерматита, в том числе на аллергены, имеющие перекрёстную реакцию с пыльцой. Ещё раз повторим: последнее — крайне редкое явление. Аллергия может развиться спонтанно или после какого-то неблагоприятного воздействия на организм (стресса, тяжёлого заболевания) в любом возрасте, даже если раньше её не было», — заявила Кондратенко.

По её словам, если повышенная чувствительность к аллергену уже сформировалась, предрасполагающими факторами являются сухая, тёплая и ветреная погода, способствующая распространению пыльцы, и заболевания, а также то, что вызывает воспаление и нарушает целостность слизистых и кожных барьеров: респираторные вирусные инфекции, химические раздражающие вещества и прочее.

«Чётко выявленных причин чрезмерной реакции на аллерген не определено. Как было сказано выше, потенцировать патологический каскад аллергических реакций могут стресс, изменение места жительства, инфекции и прочее. Существует семейная генетическая предрасположенность. Поллиноз не является моногенным (имеющим в основе мутацию какого-то определённого гена) заболеванием, но семейная предрасположенность существует», — предупредила она.

Кондратенко добавила, что тяжёлым проявлением поллиноза является развитие бронхоспазма.

«При развитии тяжёлых проявлений следует немедленно обратиться к врачу. Основным методом их лечения является применение глюкокортикоидов. Симптоматически применяются бронхолитики, средства, регулирующие артериальное давление и сердечную деятельность», — заключила собеседница RT.

Ранее аналитики провели исследование и назвали самые распространённые виды аллергии среди россиян.