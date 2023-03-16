Названы самые распространённые виды аллергии среди россиян

Аналитики провели исследование и назвали самые распространённые виды аллергии среди россиян. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Согласно результатам опроса, большинство россиян страдают аллергией на продукты питания (70%), на втором месте — реакция на пыльцу (54%), а замыкают тройку аллергенов пыль и плесень — от них дискомфорт испытывают 50% респондентов.

В топ-5 самых частых раздражителей также вошли шерсть домашних животных (40%) и холод (36%), говорится в совместном исследовании компаний «СБЕР ЕАПТЕКА» и «ИНВИТРО».

Как выяснили специалисты, первые симптомы появились в возрасте до семи лет у каждого четвёртого россиянина (25%). При этом 23% респондентов столкнулись с аллергией позднее — в 18—25 лет.

Каждый шестой опрошенный заявил, что это произошло в 26—35 лет, а у 7% — в возрасте от 36 до 45 лет.

Наиболее частыми симптомами стали покраснение кожи и зуд (74%), насморк (59%), слезотечение (51%), затруднённое дыхание и сухой кашель (22%).

Как добавили эксперты, чаще всего с аллергией сталкиваются жители Тюмени (88%). В топ-3 городов также вошли Екатеринбург (85%) и Томск (85%).

Ранее аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович и заведующая отделением иммунопатологии Института иммунологии Елена Латышева в беседе с RT рассказали об особенностях аллергической реакции на орехи.