Запахло весной: врачи перечислили основные методы борьбы с сезонной аллергией

С приходом весны у многих возникают симптомы сезонной аллергии. При этом у некоторых они проявляются не только в виде неприятных, но безобидных зуда и насморка — человек может начать задыхаться из-за нехватки воздуха, случаются сильные приступы астмы. Как лечить сезонную аллергию, когда начинается период цветения вызывающих симптомы растений, а также какие меры стоит принять, чтобы аллергия не застала вас врасплох? RT поговорил об этом с врачами — иммунологами-аллергологами.

По словам экспертов, сезонная аллергия — это реакция иммунной системы на цветение растений. В медицине это состояние называется поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, а в простонародье — сенная лихорадка. Клинически заболевание выражается в аллергическом воспалении слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи. Чуть реже в процесс вовлекаются другие системы организма.

Согласно данным, опубликованным на сайте Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, распространённость аллергического ринита в разных странах мира составляет 4—32%, а в России — 10—24%.

При этом специалисты отмечают, что пациенты редко обращаются к врачам на ранних стадиях заболевания, а также поздно проходят необходимую в таких ситуациях диагностику. Вместе с тем, согласно приведённым в публикации данным, в большинстве случаев заболевание начинает проявляться в дошкольном или подростковом возрасте.

Подверженные сезонной аллергии люди чаще всего испытывают неприятные ощущения несколько раз за год: в марте-апреле, мае-июне и середине июля, а также в августе-сентябре. В эти периоды активно цветут деревья, злаки и травы на лугах, полынь, амброзия, лебеда, подсолнух, кукуруза и прочие растения.

Говоря о самом начале сезона аллергий, врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал RT, что с наступлением климатической весны начинает цвести ольха, следом идёт орешник (лещина), затем берёза.

«После начинает цвести дуб, в южных районах — граб, также аллергеном может быть сосна. Когда отцветают тополь с дубом, начинается цветение луговых трав. Чаще всего аллергию вызывают тимофеевка, костёр, райграс, мятлик. Лебеда, полынь и амброзия — это уже последняя волна из цветущих трав», — добавил эксперт.

Чихание, насморк, воспаления — частые признаки аллергии

Самый характерный симптом аллергии на пыльцу растений — это чихание, заявил Владимир Болибок. Кроме того, у пациента может наблюдаться заложенность носа, крайне редко это сопровождается температурой, если есть сопутствующая инфекция в носу или в гайморовых пазухах.

«Также может быть конъюнктивит — воспаление слизистой глаз, они начинают чесаться, краснеют, возникает светобоязнь. Если более тяжёлая симптоматика, то возникают приступы астмы. Симптоматика сильно зависит от количества пыльцы в воздухе. Иногда её бывает так много, что у аллергиков возникает даже воспаление кожи, например, в области лба, подбородка, а также в зонах, где одежда примыкает к телу: области под воротником, манжетами», — объяснил врач.

Самый опасный симптом аллергии — нехватка воздуха, когда человек начинает задыхаться. В таких случаях необходимо срочно обратиться к специалисту, подчеркнул Болибок.

«Обратитесь к врачу», или что нужно делать при появлении первых признаков аллергии

Врач — аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Воронеж» Людмила Маховая в беседе с RT рассказала, какие меры стоит принять, чтобы аллергия не изменила качество жизни пациентов в худшую сторону.

Во-первых, при появлении неприятных симптомов необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу для определения индивидуальной гиперчувствительности. На основании жалоб и анамнеза квалифицированный специалист поможет из списка многочисленных аллергенов определить те, которые становятся причиной неприятных симптомов у конкретного человека (аллергены деревьев, злаковых или сорных трав), предложит пройти обследование и уточнит диагноз.

Во-вторых, многие виды поллиноза можно лечить этиологически, то есть устранить причину заболевания. В этом поможет аллерген-специфическая иммунотерапия — лечение возрастающими концентрациями и дозами аллергена, вводимого подкожно или сублингвально. Начать терапию под контролем лечащего врача нужно вовремя, а точнее за четыре месяца до предполагаемого сезона цветения вызывающих аллергию растений.

По словам Маховой, бывают случаи, когда этиологическое лечение подобрать не представляется возможным. В подобных ситуациях симптомы аллергии помогут облегчить симптоматические препараты, назначенные врачом.

Цветки липы

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В свою очередь, Владимир Болибок порекомендовал аллергикам избегать контакта с пыльцой. Если говорить о быте, можно поставить на окна специальные фильтрующие системы.

«Кроме того, необходимо обязательно ежедневно делать влажную уборку. Желательно, чтобы этим занимался не сам аллергик, а кто-то ему помогал. Если вы проводите уборку сами, обязательно наденьте перчатки, маску, защитите волосы», — уточнил специалист.

Помимо этого, врач посоветовал чаще менять одежду, принимать душ, использовать средства индивидуальной защиты, например, обычную медицинскую маску, очки.

Ещё один важный способ борьбы с проявлениями аллергии — соблюдение диеты, назначенной врачом. Как отметил в разговоре с RT аллерголог-иммунолог к. м. н. Алексей Попович, это обусловлено тем, что ряд продуктов имеют перекрёстные аллергены с сезонной пыльцой.

Вместе с тем он порекомендовал изучить специализированные сайты, на которых есть информация о содержании пыльцы в воздухе. Тем, кто занимается спортом на улице, специалист посоветовал использовать специальные маски или фильтры.

«Сейчас рекомендуют фильтры для носа. Это такие маленькие полусферы, они продаются в аптеках, в интернете. Их помещают в нос, они довольно комфортные, можно целый день с ними ходить, они задерживают пыльцу, чтобы она не попадала в дыхательные пути», — пояснил Попович.