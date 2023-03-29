В Роспотребнадзоре посоветовали включить противовоспалительные и сорбенты в дачную аптечку

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Врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова дала рекомендации по составлению дачной аптечки.
В Роспотребнадзоре посоветовали включить противовоспалительные и сорбенты в дачную аптечку
  • РИА Новости

«Если говорить о минимальной аптечке для человека без хронических заболеваний, то нужно иметь нестероидные противовоспалительные препараты. Они помогут снизить температуру, уменьшат боль в спине или суставах после трудовых подвигов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также важно иметь в аптечке препараты от аллергии, сорбенты, спазмолитики, бинты и пластыри, солнцезащитный крем.

Как отметила Провоторова, нужно следить и за сроком годности лекарств, принимаемых регулярно по назначению врача.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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