Синоптик Ганьшин спрогнозировал потепление до +23 °С в Москве 13 мая

Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.

«Утром 13 мая москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха поднимется до +23 °С, а скорость ветра составит 4,8 м/с», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в воскресенье, 14 мая, в столице будет облачно. Среднесуточная температура составит +20 °С.

Тем временем в Челябинской области в ночь на пятницу, 12 мая, сохранятся заморозки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Температура может опускаться до -5 °С. Кроме того, в регион придут небольшие дожди», — рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что жителей Курганской области предупредили о заморозках 12—14 мая.